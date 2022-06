Abuso de preços, inflação, fome e aumento do alcoolismo derrubam vendas nos supermercados

Em muitas cidades brasileiras pessoas que tinham condições de comprar alguma coisa nos supermercados estão tendo que apelar para a xepa. A disputa por restos de comida – muitas vezes lixo – é uma cena deprimente cada vez mais presente no cotidiano do país.

O número de famintos já passou de 30 milhões, as crianças abandonadas nas ruas chega perto dos 10 milhões e segundo especialistas o governo está mais preocupado em dizer que a culpa pela tragédia social do Brasil não é dele do que trabalhar para minimizar o drama. Até porque, não há competência e nem vontade política para isso.

Os números são cruéis.

Com inflação, brasileiro que tem algum dinheiro segue tentando driblar o aumento de preços no varejo alimentar e continua comprando menos produtos, mas gastando mais. Segundo os dados do Radar Scanntech, nos últimos 3 meses o fluxo de consumidores nos Supermercados e Atacarejos se manteve estável, mas as vendas caíram e as unidades por ticket seguem em retração com (-12,2%), comparado a maio de 2021.

De acordo com Priscila Ariani, Diretora na Scanntech, “o aumento de preços em maio gerou um impacto negativo nas unidades vendidas, com crescimento do faturamento apenas em valor nominal. Está nítido o impacto do preço no consumo, maio foi o mês com a pior performance em unidades vendidas dos últimos 17 meses”, comenta.

Nas movimentações das principais cestas, Mercearia Básica tem o maior crescimento em valor (+18,2) impactado pelo forte aumento de preço (+20,3%). Já Bebidas é uma das cestas de menor crescimento (+0,8%) e maior retração em unidades (-8,1%) puxada pela migração do consumo alcoólico para fora do lar.

O estudo revela ainda que produtos à base de Farinha de Trigo contribuíram para a aceleração do repasse de preços e a queda das vendas, representando variação de 21% de preços unitários, comparado a maio de 2021, com destaque para a categoria Biscoitos (59%), seguido por Massas (29%) e Farinha de Trigo (12%).