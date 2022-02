Abrigo Cristo Redentor São Gonçalo diminui quadro de funcionários

Os 53 idosos de responsabilidade da Prefeitura de São Gonçalo, que estavam no Abrigo Cristo Redentor em São Gonçalo, já foram todos realocados em instituições para idosos na cidade. Agora o Abrigo está apenas com 36 idosos (sendo 12 de forma particular e 24 custeados pelo Governo do Estado, através da Fundação Leão XIII); e a crise se instaurou no local. A direção da unidade confirmou que o ‘quadro de funcionários está bem menor, até segunda ordem’ e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) requisitou medidas que não foram atendidas, como balanço patrimonial e contábil do abrigo, por exemplo.

O MPRJ, por meio da Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do Núcleo de São Gonçalo (PJPIPD SG), acompanhou a transferência dos idosos; e de acordo com o órgão foi motivada pela manutenção precária em decorrência de falta de verbas. Nos últimos anos, o MPRJ vem realizando reuniões e inspeções no local, através de equipes multidisciplinares, para apurar irregularidades.

O convênio entre o Abrigo e a prefeitura foi interrompido por causa da falta de uma certidão negativa de débito. Questionados sobre o documento as instituições não se manifestaram. Casa de Repouso para Idosos El-Shaday, no Colubandê, Lar Samaritano, no Patronato; e Instituição Cristã Amor ao Próximo, no Centro de São Gonçalo, foram as instituições que os idosos foram realocados.

Segundo o MPRJ, é importante ressaltar que atendendo solicitação do Ministério Público, a Vigilância Sanitária esteve no local e constatou número insuficiente funcionários, inclusive de enfermeiros, que deixavam de realizar registros nos prontuários por acúmulo de trabalho, não atendendo minimamente as legislações pertinentes. Verificou-se instalações dos pavilhões, mobiliários e postos de enfermagem em condições precárias, acomodações coletivas com infiltrações comprometidas e o desabastecimento de proteínas e frutas para suprir a demanda dos idosos e funcionários. A Vigilância Sanitária constatou que o número reduzido de profissionais de saúde resultaria no agravamento da situação institucional diante do elevado quantitativo de idosos acamados, sendo sugerida imediata intervenção.

DÍVIDA DO ESTADO

Dados financeiros apontam que falta dos repasses do Estado engloba os pagamentos de 2017 (R$ 644.442,98), todo o ano de 2018 (R$ 546.463,13), todo 2019 (R$ 478.992,83); além de todo o ano de 2020 e 2021, que ainda não foram divulgados. Somente os anos de 2017, 2018 e 2019 somam uma dívida de R$ 1.669.898,94, sem contar 2020 e 2021. A Fundação Leão XIII também foi questionada sobre a dívida mas não se manifestou.