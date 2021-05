Abrigo Cristo Redentor de São Gonçalo recebe comissão do Governo do Estado

O Abrigo Cristo Redentor, em São Gonçalo, continua sem receber do Governo do Estado do Rio de Janeiro, mas no final de abril uma comissão da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social, que responde pela Fundação Leão XIII, esteve na unidade que atende cerca de 120 idosos e a regularização do débito, que já ultrapassou os R$ 2 milhões, pode estar perto.

O presidente do Abrigo Cristo Redentor, José Jerônimo Sobrinho, explicou que além da visita os membros da comissão fizeram um levantamento sobre o abrigo, reuniram documentos dos idosos e sobre a situação trabalhista dos funcionários. “Eles levaram alguns documentos e se propuseram a analisar a situação para fazer o pagamento. Estamos esperançosos e acreditamos que o pagamento deverá acontecer, mas sem prazos. Tudo aconteceu em ordem, com clareza e de forma correta”, frisou.

Dados financeiros do abrigo apontam que falta receber do Estado os pagamentos de 2017 (R$ 644.442,98), todo o ano de 2018 (R$ 546.463,13), todo 2019 (R$ 478.992,83); além de todo o ano de 2020 e os meses de 2021, que ainda não foram divulgados. Somente os anos de 2017, 2018 e 2019 comam uma dívida de R$ 1.669.898,94, sem contar 2020 e os meses de 2021. Em janeiro o Abrigo Cristo Redentor divulgou que ao todo o espaço cuida de 129 idosos, sendo que 32 são de responsabilidade da Fundação, outros 70 são custeados pela Prefeitura de São Gonçalo e 27 são particulares. Mas a atualização desse número não foi divulgada pela gestão. “Temos um pouco mais de 120 idosos, alguns faleceram, mas não de coronavírus”, completou.