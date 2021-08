Abner é bronze, Bia vai à semifinal do boxe

Boxe é a modalidade que está levando mais ouro para o Brasil. Abner Teixeira (91kg) encerrou a participação com a medalha de bronze. Beatriz Ferreira (60kg) garantiu o terceiro pódio para o Brasil na competição. Na quinta-feira (5) Hebert Conceição ainda disputa a semifinal da categoria até 75kg.

Bia abriu a sessão noturna na Kokugikan Arena sem tomar conhecimento da uzbeque Raykhona Kodirova. A campeã mundial venceu a luta por unanimidade, com os árbitros apontando 10 x 9 para a brasileira nos três rounds.

“Já consegui a mãe de todas, agora só falta mudar a cor dela”, disse a atleta, que já tem um bronze assegurado e tenta chegar à final. “A meta é ouvir o meu hino no alto do pódio. Treinei muito e imaginei várias vezes estar aqui numa semifinal. É uma mistura de sensações. Estava concentrada na luta, mas também me divertindo”, completou Bia, que encara a finlandesa Mira Potkonen na semifinal. “

Abner, por sua vez, tinha uma luta bem mais complicada, diante de um dos melhores pugilistas da atualidade: o cubano Julio Cesar de la Cruz, campeão olímpico no Rio 2016 e tetracampeão mundial. O brasileiro foi bem, mas perdeu em decisão dividida dos árbitros. Apesar da derrota, Abner ficou com o bronze e conquistou a primeira medalha olímpica de um peso pesado nacional.

E, em outro duelo Brasil e Cuba, Wanderson Oliveira (63kg) acabou derrotado nas quartas de final para Andy Cruz, bicampeão mundial e campeão pan-americano.