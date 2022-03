Abertas inscrições para 20 cursos gratuitos na área da Cultura

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, abre inscrições para as 20 oficinas, cursos e palestras presenciais e gratuitas do Programa Maricá das Artes, que visam promover a inclusão social por meio da arte e da cultura, para crianças, jovens e adultos. Cursos de capacitação de curta duração são nas áreas de teatro, dança, música, produção cultural, fotografia e literatura, e começam em abril, em Itaipuaçu.

“O Programa Maricá das Artes é a moeda social da cultura! Com ela conseguimos a formação, além de ofertar arte, conhecimento e inclusão social para a população gratuitamente”, comentou o secretário de Cultura, Sady Bianchin.

Os interessados em participar de um dos cursos devem realizar a inscrição até o dia 08/04, de forma presencial (no Polo do Programa Maricá das Artes, em Itaipuaçu) ou pelo site: https://maricadasartes.org.br/inscricao-marica-das-artes/.

As aulas serão no Polo de Itaipuaçu, localizado na Av. Carlos Marighella, 7, Quadra 12, Loja 02 em São Bento da Lagoa, Maricá.



Confira abaixo as opções de cursos:

– Dança criativa (infantil) – dias 4, 11, 18, 25, às 14h. Professor Rafael Gomes

– Master Class clarineta, flauta e violão – dia 4, às 16h. Professores Maurício Silva, Felipe Braz e Everton Machado

– Curso de retrato – dias 5 e 19, às 8h. Professor Gustavo Stephan

– Fotografia Intensiva – dias 5,12,19, 26, às 12h. Professor Bruno Granadeiro

– Como usar a lei estadual de incentivo – dia 12, às 14h. Professor Mário Margutti

– Musicalização para crianças – dias 5,12,19, 26, às 15h. Professor Yure Silva e Guta Menezes

– Palestra “Januário Garcia – O fotógrafo do povo negro” – dia 5, às 17h. Professor Mário Margutti

– Como elaborar projetos culturais para empresas – dia 6, às 17h. Professor Mário Margutti

– Curso jazz infantil – dia 6,13, 20, às 14h. Professora Lídia Maria

– Curso de jazz juvenil – dia 6,13, 20, às 15h. Professora Lídia Maria

– Curso de jazz adulto – dias 1 e 8, às 14h. Professora Lídia Maria

– Curso confecção de bonecas abayomi – dia 7, às 10h. Prof.: Lili Dias

– Curso confecção de pulseiras – dia 14, às 10h. Prof.: Lili Dias

– Dança afro primitiva – dias 7 e 14, às 13h. Professora Geisi Nara

– Teatro Grego – dia 7, às 16h. Professora Dudu Gama

– Jogos de comicidade – dia 14, às 16h Professora Dudu Gama

– Contação de história e musicalização infantil – dias 1 e 8, às 10h. Professora Tati Moraes

– Curso Criação de personagens para adultos – dias 7 e 14, às 8h Professor Mário Vieira

– Oficina de audiovisual para principiantes – dias 13, 20 e 27, às 16h.