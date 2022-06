Abertas as inscrições para o Programa de Preparação para Aposentadoria

Servidores públicos que já estão na idade ou faltam dois anos para se aposentar, já podem fazer as inscrições para o Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA) até o dia 1º de agosto. As inscrições devem ser realizadas na sede do instituto ou por meio do e-mail: ppa@itaprevi.rj.gov.br

A ação do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Itaboraí (Itaprevi), tem como objetivo propiciar espaços de informações e reflexões sobre esse marco na vida do trabalhador, que pode vir acompanhado de expectativas e ansiedades.

O programa é destinado aos servidores ativos a partir de 48 anos (mulheres) e 53 anos (homens) de idade ou faltando dois anos para se aposentar. O cronograma do PPA abordará assuntos como legislação previdenciária e procedimentos para aposentadoria; aposentadoria e etapas de grandes possibilidades; cuidados com a saúde na maturidade e pós-carreira.

Ao todo, são 25 vagas disponíveis, com quatro encontros semanais, sendo às terças-feiras, de 13h30 às 17h. Os encontros acontecerão na própria sede do Itaprevi, entre os dias 2 e 23 de agosto.

Para se inscrever, basta preencher a ficha na sede do instituto ou enviar por e-mail (ppa@itaprevi.rj.gov.br) as seguintes informações: nome completo, telefones fixo e celular, secretária, setor, cargo, data de nascimento, idade e tempo de serviço. O Itaprevi fica localizado na Rua São João, nº 110, Centro.

Foto: São 25 vagas disponíveis e matrículas podem ser feitas até o dia 1º de agosto – Agência Brasil