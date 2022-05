Aberta a temporada de altas ondas

O mar grosso desta semana sinalizou a chegada da época dos “swells”, ondas perfeitas nos principais picos do país. A temporada boa vai até meados do inverno.

Surfar é como dançar sobre as ondas. Cada onda representa um ritmo diferente, cada manobra um passo inédito, diferente de uma dança comum, quando que o passo é sempre o mesmo. Os artistas desse palco chamado mar são os surfistas e à eles, deixamos aqui os nossos aplausos por em cada swell tirar um “uau” diferente daqueles que assistem.

Quem nunca ouviu aquele ditado “o mar está para peixes”? Mas na verdade, em momentos de ressaca e grandes ondas, o mar está para o surfe, principalmente no inverno, que é a época perfeita para os surfistas mostrarem o que sabem.

Foto: Tony D’Andrea

O niteroiense Gabriel Sampaio, de 25 anos, que surfou a maior onda da história do Brasil em Itacoatiara na quinta-feira (19), contou como surgiu a sua paixão pelo surfe, de pai para filho.

“Meu amor pelo surfe foi passado do meu pai para mim. Acho que já nasci apaixonado pelo surfe. Aprendi com ele aos três anos de idade”, diz Gabriel.

Ele já participou de grandes campeonatos, como um dos mais famosos do mundo, o ‘Gigantes de Nazaré’, em Portugal. Em conversa com A TRIBUNA, Gabriel falou da sua trajetória e dos seus planos para o inverno.

“Eu participo de campeonatos de ondas grandes. O mais recente foi o Gigantes de Nazaré, em Portugal. Foi incrível, o campeonato aconteceu em condições épicas! Gigante e perfeito! Foi um dos melhores dias de surfe no mundo na temporada 2021/22. No momento, estou focado no Itacoatiara Big Wave e no Circuito Brasileiro de Ondas Grandes que tem o inverno como janela de espera”.

Foto: Tony D’Andrea

Para Felipe Cesarano, de 35 anos, não é diferente. O carioca que surfa há 25 anos, também já participou de grandes campeonatos e ficou em terceiro lugar em um mundial.

“Eu competia muito quando era amador, mas quando comecei a ir pro Havaí e me destacar nas ondas grandes, comecei a competir em campeonatos de ondas grandes. Já fiquei em terceiro colocado em um mundial, fiz a final em Itacoatiara, e fui finalista e campeão em algumas competições de ondas grandes”.

Cesarano confessa que o surfe representa o que há de melhor nele. “Surf representa o que tem de melhor em mim, pois é no mar que aprendo cada dia ser uma pessoa melhor e mais grata. Respeito pelo meio ambiente, e a endorfina liberada quando estou surfando. Eu me sinto uma pessoa mais feliz e mais calma.”

Espaço Cultural do Surfe

Aqueles que são apaixonados pelo surfe e têm a curiosidade de saber mais sobre a história deste esporte, podem conhecer o Espaço Cultural do Surfe ou Museu do Surfe, como popularmente é conhecido. O espaço que existe há 26 anos e fundado por um amante do surfe, o Telmo Moraes junto com o seu filho Caio Teixeira, fica em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo Alessandra Teixeira, que é a pessoa responsável pelo local e viúva do fundador do espaço, conta como o Museu do Surfe nasceu.

“Telmo Moraes, o idealizador do Museu do Surf, começou com uma prancha californiana Hobie Gary Proper, na década de 60 para decorar a sala de casa, passando os dias ele chegava em casa com mais duas e assim sucessivamente quando fomos ver, tinha pranchas espalhadas pela casa toda, até atrás da porta do banheiro”.

Alessandra explica que o Telmo era um verdadeiro garimpeiro de pranchas raras e com isso, montou o seu acervo que antes era na sala de hoje, hoje fica localizado em um local específico, aberto ao público.

O Espaço Cultural do Surfe é repleto de pranchas raras e até mesmo aquelas usadas por grandes surfistas, tornou-se um dos locais mais visitados de Cabo Frio, com uma média de 200 mil visitantes por ano. O seu horário de funcionamento é segunda, terça e quarta-feira das 9h às 17h e quinta, sexta, sábado e domingo das 17h às 20h, com entrada gratuita.

Evolução das pranchas

As pranchas ou tábuas de surfe foram inventadas no Havaí, onde eram conhecidas como papa he’e nalu na língua havaiana. Eram normalmente feitas de madeira de árvores locais, como as koa, e tinham frequentemente mais de 15 pés (5 metros) de comprimento e bastante pesadas frente às atuais

No entanto, ela evoluiu, por exemplo, no tamanho. A redução do equipamento foi fundamental para se ter controle e performance nas manobras. Além disso, o material utilizado na construção, algumas eram de madeira, depois passou a ser fabricado com fibra de vidro.

Logo após, foi descoberta a opção das quilhas. A mudança na performance foi nítida, dando mais estabilidade e proporcionando mais velocidade. Com o passar do tempo foi-se descobrindo combinações incríveis, com uma, duas, três e até quatro quilhas, deixando a prancha bem mais versátil. Porém, segundo Alessandra Teixeira, a triquilha (três quilhas) continua sendo a preferência da maioria dos surfistas.