´ABBA Experience in Concert` mostra como o mundo rebolava nos anos 70

Um projeto para saudosistas? Sim. Mas também (e sobretudo) para os curiosos que não viveram o frenesi da disco music nos anos 1970.

O ABBA Experience in Concert traz para os palcos do Brasil um espetáculo que conta a história musical de uma das maiores bandas de todos os tempos através de seus maiores sucessos.

Sueca, que só não é mais famosa do que os carros conterrâneos da marca Volvo, ABBA foi uma banda sueco de música pop formado em Estocolmo em 1972 por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, e Anni-Frid Lyngstad.

O nome do grupo é um acrônimo formado pelas iniciais do primeiro nome de cada membro. Tornou-se um dos grupos de maior sucesso comercial na história da música, liderando as paradas mundiais de 1974 à 1982.

O ABBA venceu o Eurovision Song Contest 1974 no The Dome, em Brighton, Reino Unido, dando à Suécia seu primeiro triunfo no concurso.

A mega produção que pousou no Brasil se apresenta nos dias 11 e 12 de junho, no Teatro Clara Nunes, na Gávea, conta com mais de 30 integrantes, orquestra ao vivo no palco e um sensacional ballet, além dos quatro cantores que interpretam com maestria as músicas conhecidas por todos como ‘Dancing Queen’, ‘I Have A Dream’, ‘The Winner Takes It All’, ‘Mamma Mia’, ‘Fernando’, ‘Chiquitita’ dentre outras.

Mais de 40 figurinos, lindas coreografias e iluminação de última geração completam este maravilhoso espetáculo que fará todos se sentirem dentro da era da disco music em uma viagem musical e visual que surpreenderá e encantará o público presente.

Serviço:

Teatro Clara Nunes

Localizado em: Shopping da Gávea

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 – Gávea, Rio. Terceiro piso. Tel: 2274-9696

11 e 12 de junho – sábado e domingo – às 20h