Abandono de embarcações atrapalha indústria naval na Baía de Guanabara

O acidente envolvendo o navio abandonado São Luiz, que se chocou com a Ponte Rio-Niterói no último dia 14, chamou atenção para a quantidade de embarcações abandonadas na Baía de Guanabara. Até que ponto estas embarcações comprometem a atividade naval na região? O professor Carlos Cova, doutor em Engenharia de Produção pela Coppe/UFRJ, fez uma análise sobre o tema.

Para o especialista, a resolução do problema deve ser realizada em conjunto pelos governos federal, estadual e municipais. De acordo com Cova, a medida além de ser importante para a revitalização do setor naval na Baía de Guanabara, será fundamental para a recuperação ambiental da região, mas seria preciso agilizar a legislação que permitiria o licenciamento dessa atividade.

“Um programa de desmonte dessas embarcações, promovido por meio de uma ação integrada dos governos federal, estadual e municipais, poderia ser um movimento importante para a revitalização do setor. Tais medidas certamente estariam alinhadas com as melhores práticas de recuperação ambiental e poderiam inclusive ser um case de sucesso para outras regiões de baía”, analisou.

Outro ponto observado por Carlos Cova é o assoreamento em diversos pontos da baía. Segundo ele, o assoreamento das áreas contíguas às empresas do setor são parte do problema, na medida que impedem que embarcações de maior calado possam atracar para serem reparados. Para resolver a questão, ele aposta na agilidade dos trabalhos de dragagem.

“Por esta razão, agilizar as campanhas de dragagem dessas áreas constitui-se em fator importante, tanto para liberar os canais de navegação, quanto para aumentar a qualidade do bioma a médio prazo, visto que o maior volume de água e a retirada do lodo deverá revitalizar o ambiente”, destacou.

Recuperação do setor

Niterói aposta na dragagem do Canal de São Lourenço

O professor também enumerou fatores que poderão ajudar a recuperar o setor naval tanto em Niterói quanto em São Gonçalo. Para ele, os municípios precisam atuar como facilitadores do processo, criando um Conselho ou uma Câmara capaz de promover um amplo diagnóstico da situação atual deste setor.

“As empresas devem estar em graus variados de saúde financeira, muitas provavelmente a beira da insolvência ou muito endividadas. Por sua vez, o parque de máquinas e equipamentos deve estar defasado com relação ao estado da arte. Sem este mapeamento ficará difícil estabelecer uma estratégia ou plano de ação”, analisou.

Carlos Cova alertou que não se deve pensar a indústria naval apenas como construtora de embarcações. É preciso compreender quais são os processos produtivos de outras cadeias produtivas que podem ser absorvidos pelas competências dos atores da Indústria Naval.

“É preciso compreender quais são as cadeias produtivas que são impactadas por esta indústria e como ela poderia inserir seus processos produtivos nessas Cadeias. Além disso, em Niterói há o problema do difícil acesso às empresas da Ilha da Conceição, que dificulta a logística de entrada e saída. Em São Gonçalo, as péssimas condições da Rua Manoel Duarte também prejudicam a logística das empresas ali situadas”, acrescentou.

Desafios do novo governo

Após citar uma cooperação entre as esferas de governo para recuperar a indústria naval, o especialista comentou sobre os desafios do novo governo, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assumirá o poder a partir de janeiro de 2023. Carlos Cova enumerou uma lista de prioridades de ações necessárias para revitalizar o setor naval.

1 – Identificação da saúde econômico-financeira das empresas do setor.

2 – Elaboração de planos de negócio para todas as empresas, bem como capacitação de seus colaboradores e revitalização de máquinas e equipamentos. Estabelecimento das melhores práticas de gestão e de eficientes sistemas de informação.

3 – Criação de um modelo de recuperação dessas empresas, por meio da combinação de financiamentos e longo prazo e de capitalização (participação no equity), ambas as ações a serem realizadas pelo BNDES, com adesão voluntária e forte critério de governança para evitar distorções.

4 – Inserção das atividades desse segmento em todas as cadeias produtivas que pudessem absorver seus serviços. Todas estas medidas deverão ser realizadas em coordenação com outras esferas de governo.

Dragagem do Canal de São Lourenço

Em Niterói, um dos projetos para revitalizar a indústria naval é a dragagem do Canal de São Lourenço. Em junho, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Seden) recebeu do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) a concessão de licença para a dragagem de manutenção do acesso aquaviário ao Porto de Niterói, o Canal de São Lourenço. A validade da autorização é até dia 28 de abril de 2027.

“Esta é uma ação necessária, mas pontual. Sem que seja realizado um mapeamento e cadastro de todos os atores deste segmento, compreendendo suas dificuldades e limitações, qualquer medida será mais um mero paliativo ou jogo de cena”, finalizou o professor.