Abaixo assinado propõe mudança no trânsito da Região Oceânica

Os moradores do entorno da Avenida Raul de Oliveira Rodrigues (antiga Avenida Sete), em Piratininga, estão reunindo assinaturas em um abaixo-assinado para pedir mudanças no trânsito do local. A grande via, que liga o Piratininga ao túnel Charitas–Cafubá, é local de constantes acidentes. Motoristas abusam da velocidade na pista, que não conta com redutores e nem fiscalização eletrônica. O problema é reconhecido até mesmo pelo coronel Paulo Afonso, presidente da Niterói Transportes e Trânsito (NitTrans), que já tem planos para melhorar o tráfego na região.

Após a saída do túnel a grande via facilita a alta velocidade dos motoristas e nem mesmo os semáforos impedem a prática, já que no local a velocidade máxima permitida é 60 km/h. Na grande lombada, antes dos primeiros comércios, o problema também é grande e muitos motoristas não têm a prudência de diminuir a velocidade antes desse local. Nas esquinas das ruas Duque Costa, José Ranzeiro e Rodolfo Maier com a Avenida Sete o problema também é grave, com acidentes de trânsito e atropelamentos. O mesmo ocorre em frente ao Hospital Oceânico, que tem bastante movimento.

O abaixo-assinado está recolhendo assinaturas e será entregue à NitTrans com a solicitação de guardas de trânsito e outras medidas de segurança viária. De acordo com o documento, no mês de setembro foram registrados seis acidentes em uma única semana nas esquinas das ruas citadas. O professor Eduardo Chaves, 54 anos, explicou que a situação na localidade é muito séria.

“São vários acidentes por semana e o problema para os pedestres é que não conseguimos atravessar, mesmo com sinal vermelho, não há nenhum tipo de fiscalização. Por isso que a gente está pedindo que pelo menos coloquem guardas nos sinais para que a gente consiga atravessar. Há muito desrespeito, muitos motoristas e principalmente motociclistas que desrespeitam o sinal”, contou o morador da rua 28.

A jornalista Fernanda Schmidt, 40 anos, também está na expectativa das mudanças na região.

“Com o advento do Túnel Charitas-Cafubá os impactos foram grandes no trânsito da região e estas mudanças estão progressivamente sendo absorvidas pela população. Infelizmente muitos acidentes estão ocorrendo nesse período de transição. O objetivo da população é solicitar do poder público uma ação de caráter emergencial e progressiva cujo objetivo principal é evitar acidentes e salvar vidas”, comentou.

O coronel Paulo Afonso já tem planos para atender as reclamações dos moradores da região antes mesmo de receber o documento.

“Os moradores têm absoluta razão e nós só não fizemos algumas medidas por causa do efetivo e planejamento. Já tínhamos em mente, há muito tempo, para tomar alguma medida para resolver essa questão. Vamos fazer uma programação para tentar resolver esse problema”, contou.

Entre as mudanças previstas estão a instalação de redutores de velocidade do tipo catadióptrico, colocação de placas de sinalização orientando a velocidade máxima permitida, além de medidores de velocidade eletrônicos.

Além da questão de estrutura física o coronel também se comprometeu a deslocar um pequeno efetivo de agentes de trânsito que trabalham na área do túnel para cobrir os cruzamentos nos horários de pico, ou seja, das 16h às 21h.