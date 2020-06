ABADI e Secovi Rio elaboram protocolo para reabertura gradual dos condomínios

A Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis (ABADI) elaborou, em parceria com o Secovi Rio, o Protocolo de Reabertura das Áreas Comuns dos Condomínios Edilícios. O documento foi desenvolvido com base em diretrizes divulgadas pelas autoridades municipal e estadual do Rio de Janeiro e tem o objetivo de auxiliar os síndicos nesse momento de gradual retomada com regras exclusivas para condomínios.

“O Protocolo que desenvolvemos, observando o planejamento do poder público e traduzindo para o cotidiano condominial, é uma forma de auxiliar nas decisões dos síndicos em um momento tão delicado. A pressão por reaberturas das áreas comuns deve subir nos próximos dias e precisamos garantir que esse processo seja consciente, gradual e adotando as melhores práticas”, destaca Rafael Thomé, presidente da ABADI.

No Protocolo, as entidades elaboraram uma tabela de evolução da liberação de atividades ao longo das fases criadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A finalidade é que o síndico tenha o respaldo nesse material para as tomadas de decisões nessa etapa.

“Nosso desejo e nosso trabalho é no sentido de que os condomínios possam voltar de forma harmônica e equilibrada a retomar suas atividades nas áreas comuns e, sobretudo, de forma segura e protegendo a saúde de todos”, afirma Pedro Wähmann, presidente do Secovi Rio.

Além das orientações, o Protocolo dispõe das Regras de Ouro da Prefeitura do Rio de Janeiro, disponível para download para que o síndico disponibilize-as nas áreas comuns do condomínio, além de folders do uso correto da máscara e de conscientização de moradores e colaboradores.