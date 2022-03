A volta do Maior do Mundo: Maracanã reabre para o Flamengo

O Flamengo recebe o Bangu pela última rodada do Campeonato Estadual no sábado (12), às 20 horas, em um palco especial. O rubro-negro vai realizar a estreia do Maracanã em 2022, que está com “tapete” novo. O estádio estava interditado desde o fim de 2021 para realizar a reforma no gramado, obra que durou três meses.

Após superar o Vasco por 2 a 1 no último domingo (6), e garantir a segunda colocação e vantagem do empate nas semifinais do estadual, a partida contra a equipe da zona Oeste do Rio seria somente para cumprir tabela. No entanto, com a reabertura do Estádio Mário Filho, o jogo ganha um caráter especial: será o reencontro entre a torcida do Flamengo e o estádio de muitas alegrias e títulos marcantes.

Porém, antes do Maracanã fechar para trocar o gramado para um novo modelo híbrido, a lembrança não é boa. O time da Gávea foi superado pelo Santos, por 1 a 0. Naquela temporada, inclusive, uma das principais críticas dos jogadores ao longo de 2021 foi o péssimo estado do gramado.

Agora, com o gramado híbrido, a expectativa de torcedores, jogadores e comissão técnica é que o estádio volte a ser uma vantagem para o rubro-negro. Enquanto os buracos e a areia impediam que a equipe desenvolvesse um jogo mais técnico, este ano se espera o contrário. Além disso, será o primeiro contato de Paulo Sousa com a torcida no Templo do Futebol.

De acordo com a administração do estádio, foram utilizados diversos recursos tecnológicos, como uma máquina especializada na união entre as gramas sintética e natural. Da mesma forma, para melhorar o conforto do atleta, a grama sintética ao redor do gramado foi modificada, com a tecnologia “choque pad” que ajuda a amortecer o impacto causado, dando mais segurança aos jogadores.