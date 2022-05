A volta do Grande Lobo a Niterói

“Aleluiaaa!”, Lobão grita antes de começar qualquer show. Em Niterói, não será diferente.

Para comemorar os 40 anos da Rádio Fluminense FM, a Maldita, o grande Lobão vai deixar a sua Pauliceia Desvairada e pousar em Niterói. Foi aqui que, lá em 1982, esse giga talento do rock brasileiro apareceu na Rádio com a fita de rolo de seu primeiro álbum, “Cena de Cinema”.

Ele entrou na sala, acompanhado do saudoso produtor Ignácio Machado, e disse “salve! Eu sou o Lobão e essa fita é uma cópia da matriz de meu primeiro LP, que concluí anteontem”.

Me entregou a fita, fomos até o estúdio, ouvimos, eu fiquei completamente siderado com a qualidade do material e acabei tocando tudo no ar, como o Lobão falando entre as faixas.

A audiência enlouqueceu, o telefone explodia de tantas ligações, entre elas a da gravadora RCA que contratou o Grande Lobo que iniciava ali a sua carreira solo absolutamente genial. Junto com a Maldita, “Cena de Cinema” também comemora 40 anos.

Dias 27 e 28 deste mês, as 19 e 20 horas, o grande Lobão estará ao vivo no Teatro Municipal de Niterói em dois momentos. Na sexta-feira (27) ele participa de um talk show no Teatro sobre a Rádio.

O talk show vai reunir, além de Lobão, Alvaro Luiz Fernandes (gerente de promoções da Rádio), o jornalista e escritor Arthur Dapieve, o cantor, compositor e presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Marcos Sabino, a ex-locutoras Mylena Ciribelli e Selma Boiron.

No dia seguinte, dia 28 às 19 horas, Lobão e trio farão um show que ele já considera “histórico”. Ele vai tocar seus maiores sucessos, faixas de “Cena de Cinema” (é claro). Na maioria das faixas vai tocar guitarra e, em algumas, violão.

Lobão está num momento especial de sua vida profissional. Em recente entrevista a repórter Raquel Morais, aqui do jornal A TRIBUNA ele disse que “estou na minha melhor fase. Posso me monitorar. Estou aproveitando minha fase e estou com projeto com músicas novas que vai se chamar ‘O vale da estranheza. Estou refinando a qualidade musical da minha música, de produção e de canto. Estou em um período de imersão e de rever as músicas que eu estou colocando para fora.”

O grande Lobo prepara mais um álbum tributo: “Vai se chamar ‘Canções de quarentena’ de influências internacionais. Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Aerosmith, The Rolling Stones, The Beatles, The Rokes e Gilbert Bécaud, entre outros. Estou aprendendo a gravar com engenharia de som. Entrar em uma música de outro autor é como entrar no eletroencefalograma desse autor. É um universo muito diferente. Estou nutrindo um sonho desde criança tocando todos os instrumentos. Isso eu posso ‘agradecer a pandemia’”, explicou.