A vitória da vida sobre a incerteza de uma doença desconhecida

Camilla Galeano

“Nos momentos em que a necessidade dos médicos é altíssima, isto é, durante as grandes epidemias, eles estão mais expostos ao perigo”. Com essa frase, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche resume o papel dos profissionais da saúde em épocas como a que o mundo vive, em que o surto de uma doença extremamente infecciosa gera uma pandemia que afeta e ameaça a vida de milhares de pessoas. Num momento como esse, a atuação desses profissionais da saúde que trabalham na linha de frente na cidade de Niterói foi fundamental para salvar a vida de muitas pessoas. Desde março, quando a pandemia começou, crianças, jovens, adultos e idosos foram afetados pela doença que não faz distinção de idade nem condicionamento físico. Muitas famílias sofreram, mas no final puderam agradecer aos médicos, enfermeiros e todos os profissionais da área que deixam suas casas e a sua família, todos os dias, para cuidar e salvar a vida de muitas pessoas.

No dia 4 de junho João Gabriel Ribeiro, de apenas 11 anos, teve alta do Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, no Fonseca. Ele ficou 12 dias internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) após desenvolver complicações graves pelo coronavírus, inclusive sendo intubado. A mãe de João, Marcelly Ribeiro, contou a angústia que passou.

“Nunca pensei que fosse passar por isso, ver meu filho nessa situação, entre a vida e a morte, foi terrível. O pior momento para mim foi quando ele teve que ser entubado e eu não conseguia mais falar com ele por causa do coma induzido. Mas veio o alívio e graças a essa equipe maravilhosa e toda a estrutura que foi disponibilizada, meu filho venceu. Muita gratidão por cada profissional que salvou a vida do meu pequeno”, agradeceu.

O Hospital Oceânico, em Piratininga, foi inaugurado em abril deste ano e reservado para tratar apenas pacientes em estado grave do coronavírus. Os primeiros pacientes que foram atendidos no local e receberam alta, falaram sobre o atendimento e o cuidado dos profissionais da saúde. Alexandre das Chagas Fernandes, de 51 anos, ficou sete dias na UTI. Ele foi o primeiro paciente curado a ter alta do Hospital Oceânico. Emocionado, o vendedor agradeceu o empenho das equipes.



“Eu não tenho como expressar o sentimento de gratidão que tenho por toda a equipe de saúde. Estiveram o tempo todo comigo, fiquei impressionado com o cuidado, parecia de um pai com um filho. Muito obrigado”, desabafou. Sua esposa, Vanessa Ferraz, o aguardava do lado de fora do hospital, fez questão de relembrar o carinho que a equipe de saúde teve a todo momento com os familiares dos pacientes.



“É maravilhoso ver ele voltar para casa. Fiquei muito nervosa quando ele veio para cá, pois sei que estava grave. Mas tudo deu certo. Um dia de cada vez ele foi evoluindo e agora está de volta. A equipe de assistentes sociais e psicólogos, entravam e contato com a família todos os dias informando o estado de saúde do meu marido”.

Luis Fernando Silva, de 68 anos, ficou emocionado ao lembrar como era seu estado de saúde ao chegar no hospital e como se recuperou com a dedicação da equipe médica. “Nunca pensei passar por isso na vida. Quando entrei aqui estava com uma falta de ar e tive a sensação de entrar num lugar que não sabia se ia retornar. Ficava pensando que talvez não acordaria mais. Foi uma alegria incrível poder voltar para casa, é como nascer de novo. Só tenho a agradecer a equipe que me acompanhou o tempo inteiro, eles me deram a vida novamente. Agradeço a toda a equipe do hospital porque eles me deram a vida novamente. A coisa mais importante e linda foi o tratamento que eu recebi deles”, relatou.

Muitas vezes esses profissionais não têm o rosto conhecido para seus pacientes. Atrás de todo o equipamento de proteção que precisam usar, eles acabam se tornando anônimos que fazem quase um milagre em meio ao caos. Cansados e, quase sempre, atuando em cenários devastadores, onde falta quase tudo, essa gente se arrisca em prol de salvar a vida do outro.

Em tempos de pandemia, nada substitui a vocação de salvar vidas. Hoje, em Niterói, são 15.467 pessoas curadas. E em caso de necessidade, eles estarão lá a todo instante aguardando o próximo paciente. Seja ele quem for. O reconhecimento da função social desses profissionais da saúde é tão necessário quanto a certeza de que a maioria da população poderá estar, em algum momento, em suas mãos.

Aplausos é pouco para uma equipe que celebra a essência humana com tanto empenho, dedicação e entusiasmo, apesar de todos os riscos.