A vida de Whitney Houston nas telonas

Cinebiografia de uma das maiores cantoras do mundo de todos os tempos é o destaque dos cinemas de Niterói nestes próximos dias



Leonardo Oliveira Brito



Para quem é fã de uma das maiores cantoras da história, é bom se preparar. “I Wanna Dance with Somebody: A História de Whitney Houston” – uma cinebiografia que conta a trajetória da cantora chegou essa semana aos cinemas de Niterói estando em cartaz no Cinemark Plaza Shopping e no Planet Cinemas Itaipu e é o principal destaque da nossa dica de cinema.



De garota do coral de Nova Jersey a uma das mais recordistas e premiadas artistas de todos tempos, conhecida como A Voz, Whitney quebrou barreiras com sua potência vocal e bateu recordes.O filme celebra a artista mas também eleva a mulher, jogando foco em questões conturbadas e profundas da sua vida pessoal. A cantora é interpretada por Naomi Ackie.



A obra trata da sexualidade de Whitney, revelando logo nos primeiros minutos a relação afetiva que teve com sua melhor amiga Robin Crawford – sempre subentendida nos bastidores – e revela uma inquietude da cantora com sua verdadeira essência, mostrando uma Whitney que brigava internamente com quem queria ser.





Whitney Houston

A cinebiografia trata dos relacionamentos conturbados vividos por ela – as discussões entre seus pais, a relação abusiva do seu pai (ex-empresário da cantora) sobre ela por conta do dinheiro e o turbulento relacionamento com seu ex-marido o cantor Bobby Brown



A dependência química, a batalha que ela travou contra o vício, reabilitação e as consequências das drogas na sua vida por trás dos palcos também estão presentes no filme. Somado a todo esse dilema, o filme revela uma Whitney exausta, que só queria – mas não podia parar: “Toda mulher negra está exausta”, diz no filme.



O filme é dirigido por Kasi Lemmons, escrito pelo indicado ao Oscar Anthony McCarten, produzido pelo produtor musical Clive Davis, que produziu a cantora por muitos anos, o filme é um retrato da complexa e multifacetada mulher por trás da voz.



“I Wanna Dance with Somebody: A História de Whitney Houston” marca também uma homenagem aos 10 anos de morte da cantora, que foi encontrada morta em 11 de fevereiro de 2012 em uma banheira, após um acidente que estaria ligado ao uso de drogas.



A cantora se foi mas o ícone permanece e inspira e inspirou muitas cantoras da atualidade e foi um marco na aceitação e representatividade no movimento da música negra e até na representatividade negra nas telas.

Outros destaques nas telonas niteroienses são a continuação dos sucessos Avatar e Gato de Botas, o filme Esquema de Risco Operação Fortune e o nacional Nas ondas da fé, com Marcelo Adnet

PROGRAMAÇÃO DOS FILMES DE 14 A 18 DE JANEIRO

I Wanna Dance With Somebody – A História de Whitney Houston

2h 26min / Biopic, Musical / EUA

Direção: Kasi Lemmons

Elenco: Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie

A história da carreira de Whitney Houston, a cantora de R&B mais famosa do mundo.

Cinemark Plaza Shopping Niterói

14:40/17:50/ 21:15

Planet Cinemas Itaipu

17:15 / 20:15

­­

Nas Ondas da Fé

Comédia / Brasil/ Direção: Felipe Joffily

Elenco: Marcelo Adnet, Letícia Lima, Roberta Rodrigues

Não recomendado para menos de 12 anos

Hickson é um faz tudo e sonha em ser locutor de rádio. É então que conhece o apóstolo Adriano, que lhe dá um emprego como locutor na rádio evangélica “Nas Ondas da Fé”.

Cinemark Plaza Shopping Niterói

12:30/14:50/17:10/19:30/21:45

Cinema Bay Market – Niterói

13:30 / 19:45

Planet Cinemas Itaipu

16:50/18:40

Esquema de Risco: Operação Fortune

1h 54min / Ação, Espionagem, Suspense / EUA

Direção: Guy Ritchie

Elenco: Jason Statham, Aubrey Plaza, Cary Elwes

Em Esquema de Risco: Operação Fortune, o agente secreto Orson Fortune (Jason Statham) e seus companheiros recrutam uma das maiores estrelas de Hollywood para ajudá-los em uma missão importante – e arriscada.

Cinema Bay Market – Niterói

19:30

Planet Cinemas Itaipu

18:20

Cinemark Plaza Shopping Niterói

19:00/21:30

Gato de Botas 2: O Último Pedido

1h 42min / Aventura, Animação, Comédia / EUA

Elenco: Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Guillen

Livre

Gato de Botas parte para conseguir seu último desejo antes de esgotar sua última vida

Cinemark Plaza Shopping Niterói

12:00/12:40/13:30/14:20/15:00/15:50/16:40/17:20 (3D)/18:10/19:45(3D)

Cinema Bay Market – Niterói

13:30,14:10,15:50,18:10,20:30

Planet Cinemas Itaipu

15:45/18:00/20:10

Avatar: O Caminho da Água

3h 12min / Ação, Aventura, Fantasia / EUA

Direção: James Cameron

Elenco: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Sequência do longa de 2009 dirigido por James Cameron, Jake Sully e Ney’tiri devem lutar novamente para salvar o planeta de Pandora de uma ameaça familiar.

Planet Cinemas Itaipu

15:30/19:20/20:30

Cinema Bay Market – Niterói

13:20/15:40/16:20/17:00/20:00/20:40

Cinema Reserva Cultural

20:30

Cinemark Plaza Shopping Niterói

12:00/13:00/14:30/16:00/17:00/18:30/20:00/21:00/22:10