A TRIBUNA entrevistará candidatos a prefeito de Niterói

Representantes dos candidatos à eleição majoritária de Niterói estiveram hoje (13) na sede do jornal A Tribuna, no Centro de Niterói, para o sorteio da ordem das entrevistas com os prefeitáveis, após convite feito por e-mail e reiterado por telefone às equipes de campanha. O objetivo da reunião presencial com a diretoria do veículo foi dar transparência ao processo de definição das datas das lives, na certeza de prestar democraticamente um serviço à causa pública.

Em Niterói, a ordem das entrevistas será a seguinte: 19/10 – Deuler da Rocha (PSL); 20/10 – Felipe Peixoto (PSD); 21/10 – Renata Esteves (PMB); 22/10 – Juliana Benício (Novo); 23/10 – Axel Grael (PDT); 26/10 – Tuninho Fares (DC); 27/10 – Flavio Serafini (PSOL); 28/10 – Danielle Bornia (PSTU); 29/10 – Allan Lyra (PTC).

As entrevistas de vídeo serão transmitidas ao vivo pelo YouTube, pelo site atribunarj.com e pelo Facebook A Tribuna, além de publicadas como matérias na edição impressa do dia seguinte. Os assessores presentes também foram informados das regras que todos os candidatos deverão cumprir. A principal delas é que não serão permitidos ataques pessoais ou ofensas aos demais concorrentes. As participações dos internautas serão avaliadas pela equipe jornalística antes de repassadas ao entrevistado. Somente o prefeitável poderá responder às perguntas, e não um representante que o substitua ou acompanhe. A ausência do convidado será informada via rede social, site e impresso.

“O jornal, em mais uma eleição, cumpre seu papel informativo e cívico de ceder espaço aos candidatos e levar informação aos leitores de forma transparente e democrática. O espaço no impresso e o tempo das lives será o mesmo para todos os entrevistados, independentemente da sigla partidária. Esperamos que os candidatos apresentem propostas sólidas para que o eleitor faça sua escolha e vote consciente, cobrando depois o cumprimento das promessas de campanha”, declarou Gustavo Amóra, diretor de A TRIBUNA.

Estiveram presentes no sorteio das datas das entrevistas realizado na sede do jornal: Renata Esteves (candidata a prefeita/PMB Niterói), Nubya Mattos (candidata a vice-prefeita/DC Niterói), Renan Netto (assessor de Allan Lyra), Alexandro Florentino (assessor de Danielle Bornia), Martha Neiva (assessora de Flavio Serafini), Simone Porto (assessora de Axel Grael), Luiz Antonio Mello (assessor de Juliana Benício), Rodrigo Rebecchi (assessor de Deuler da Rocha) e Jeline Rocha (assessora de Felipe Peixoto).