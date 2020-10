A TRIBUNA começa série de entrevistas com candidatos de Niterói

Começa nesta segunda-feira (19) a série de entrevistas por vídeo ao vivo promovida pelo jornal A TRIBUNA com os candidatos à eleição majoritária de Niterói. As lives acontecerão sempre às 19h30, terão uma hora de duração, e serão transmitidas simultaneamente pelas páginas atribunarj.com e facebook.com/atribunarj, além de publicadas em matéria no veículo impresso do dia seguinte.

A primeira será com o delegado Deuler da Rocha (PSL), na segunda-feira, dia 19. Na terça, 20, será a vez de Felipe Peixoto (PSD). Renata Esteves (PMB) será a entrevistada de quarta-feira, dia 21 e Juliana Benicio (Novo) falará sobre suas propostas na quinta, dia 22. Fechando a semana, Axel Grael (PDT) será entrevistado na sexta, dia 23. Na semana seguinte será a vez de Tuninho Fares (DC), na segunda-feira, o dia 26; Flavio Serafini (PSOL) dia 27 (terça); Danielle Bornia (PSTU) no dia 28 (quarta) e encerrando a série, Allan Lyra (PTC) será entrevistado no dia 29, quinta-feira.

O sorteio da ordem das entrevistas foi realizado no último dia 13, na sede do jornal, e contou com a presença de representantes enviados pelos prefeitáveis, após convite feito por e-mail e reiterado por telefone às equipes de campanha. A reunião presencial com a diretoria do veículo visou a dar transparência ao processo de definição das datas das lives.

Aos assessores presentes na ocasião do sorteio também foram informadas as regras que todos os candidatos deverão cumprir. A principal delas é que não serão permitidas ofensas aos demais concorrentes. As participações dos internautas serão avaliadas pela equipe jornalística antes de repassadas ao entrevistado. Somente o prefeitável poderá responder às perguntas, e não um representante que o substitua ou acompanhe. A ausência do convidado será informada via rede social, site e impresso.