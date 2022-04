A tragédia das superbactérias nas praias de Niterói

A informação divulgada pela UFF sobre a presença de superbactérias extremamente perigosas à saúde nas areias de praias de Niterói, objeto de reportagem em A TRIBUNA (leia aqui: https://bityli.com/LRVgz) assustou muita gente no fim de semana, que evitou as praias.

Neste artigo especial para A TRIBUNA, o Biólogo com Doutorado em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros pela Universidade Federal Fluminense – UFF, Ricardo Pugialli aborda o que chamou de tragédias das superbactérias.

O professor Ricardo Pugialli – Foto: Divulgação

Leia:

Ao ler esta notícia, não fiquei surpreso pelo fato em si. Mas triste e preocupado por Niterói e sua Região Oceânica. Tenho ligações com Niterói onde fiz o primeiro ano de minha graduação em Biologia, e toda minha pós-graduação. Na mesma UFF, na mesma Biologia Marinha que publicou os resultados.

Superbactérias são uma preocupação a nível mundial. São um tipo de bactéria resistente a todos os tratamentos convencionais e aos principais antibióticos empregados. Elas se tornaram resistentes por mutações e pressões seletivas dos antibióticos usados. Associadas normalmente ao ambiente hospitalar, elas crescem em locais com falta de higiene e contaminação. Assim como nossas praias e baías urbanas.

No ano de 2009, quando o Rio de Janeiro foi escolhido como cidade sede para as Olimpíadas de 2016, a grande preocupação era com as condições qualidade da água nos locais das competições aquáticas, a Baía de Guanabara e a Lagoa Rodrigo de Freitas.

Para garantir a escolha da cidade, os três níveis de governo assumiram o compromisso de tratar e despoluir estes locais. Promessas irreais de redução de 80% da poluição da Baía de Guanabara foram feitas e imediatamente refutadas pelos ambientalistas, afirmando que em 7 anos esta meta era inalcançável. Apenas ações paliativas para reter e recolher flutuante foram efetivamente feitas. Assim, os barcos não sofreriam nenhum tipo de problemas com o lixo.

Mas tratar a água…

Neste mesmo ano os atletas estavam assustados com níveis de contaminação por vírus e bactérias nos locais de competição, muitas vezes superiores ao máximo permitido. Houve casos de atletas que treinaram neste ano na Baía e tiveram problemas gastrointestinais. E outro grande risco eram as infecções em ferimentos dos atletas.

E por que eu falei do Rio de Janeiro? Porque a mesma Baía de Guanabara banha a cidade de Niterói, e alguns bairros sofrem do mesmo problema de tratamento de esgoto que o Rio.

A presença de superbactérias em praias oceânicas é um sinal de que a poluição urbana contaminou essas águas. Medidas sanitárias e educacionais sérias precisam ser feitas já. As doenças que são causadas por estas bactérias são normalmente fatais se não tratadas corretamente. E o que fazer se não há antibiótico eficaz? Imagine um idoso com infecção recorrente e que precisa fazer uso intermitente de antibióticos e chega o momento que não existe mais um eficaz?

Eu sei disso pois meu pai foi um destes idosos.

Ricardo Pugialli é Biólogo, com Doutorado em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros pela Universidade Federal Fluminense – UFF