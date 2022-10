A Sensualidade das Personagens de Nelson Rodrigues no Solar

Quinta-feira, 20 de outubro, às 17h, o Solar do Jambeiro receberá o ator, diretor e preparador de elenco Marco Guayba com a palestra “O Véu de Noiva da Serpente – A Sensualidade das Personagens de Nelson Rodrigues”.

Os participantes poderão conhecer mais sobre os traços marcantes do modernismo de Nelson Rodrigues, impresso na extrema sensualidade de suas personagens que, comumente expõem impasses éticos enquanto vivenciam uma sexualidade selvagem, bizarra ou mesmo inexplicável.

O véu da noiva, acessório que permeia importantes obras de Nelson Rodrigues, é tradicionalmente considerado um símbolo de pureza e escudo da respeitabilidade da mulher. Também é visto como algo que ao mesmo tempo encobre e revela uma verdade percebida como “sagrada”. A serpente, por seu lado, é uma imagem de transgressão ou violação do código. E de queda no abismo da condição humana. Mas também simboliza o antídoto, o remédio, a sabedoria mais arcaica.

O espanto, as situações moralmente incômodas e a exuberância dos impulsos renegados fazem do teatro do “Anjo Pornográfico”, como o próprio autor dizia de si mesmo, um testemunho do que há de mais estranho — mas ao mesmo tempo desejável — na existência do ser humano. E, de quebra, questionam a sociedade, seus valores e costumes conservadores.

Serviço

“O Véu de Noiva da Serpente – A Sensualidade das Personagens de Nelson Rodrigues”

Data: Quinta-feira, 20 de outubro de 2022

Horário: 17h

Classificação indicativa: 14 anos

Entrada gratuita

Local: Solar do Jambeiro – Salão Amarelo

Endereço: R. Presidente Domiciano, 195, Boa Viagem – Niterói