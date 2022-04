A São Clemente celebra a vida do ator Paulo Gustavo

“Rir é resistir, seguir em frente. Paulo Gustavo para sempre”, diz o refrão do samba-enredo da São Clemente, que foi a quinta escola na Sapucaí, na madrugada deste sábado (23). Com o enredo “Minha Vida é Uma Peça”, a escola de Botafogo celebrou a vida do ator nascido em Niterói, que faleceu em 2021 por complicações da Covid-19.

Referências da vida de Paulo Gustavo em Niterói, e momentos marcantes da carreira do ator foram reproduzidos na Sapucaí. Destaque para Dona Déa Lúcia, mãe do artista, que veio na Comissão de Frente. Amigos do ator também marcaram presença no primeiro tripé da agremiação. As atrizes Heloisa Perisé e Marisa Orth estavam com o samba na ponta da língua. Assim como o trio de comediantes Marcos Veras, Marcelo Adnet e Fábio Porchat, que estavam empolgados no chão do Sambódromo.

A mãe do artista, Déa Lúcia falou com A Tribuna sobre a emoção de desfilar em homenagem ao filho.

“É uma emoção danada. Meu coração está batendo na boca. Meu filho está vivo, está lá olhando a gente”, disse a mulher que inspirou a personagem Dona Hermínia, que marcou a Televisão brasileira. Déa ainda se declarou para sua cidade natal: “Niterói eu amo vocês”!

Amiga de Paulo Gustavo a também atriz e comediante Samanta Schmutz descreveu todas as emoções que sentiu na Sapucaí.

“Um mix de emoções. Homenagem, tristeza, saudade, alegria… Estou chorando desde de manhã”, afirmou.

Confira imagens do desfile

A Rainha de Bateria Raphaela Gomes

Detalhe de Déa Lucia na Comissão de Frente

A bateria da São Clemente

1º casal de Mestre Sala e Porta Bandeira

Entretanto, o cotejo teve sérios problemas de andamentos. Logo no início, o abre alas, que era formado pela junção de dois carros, demorou encaixar uma estátua de Paulo Gustavo, que vinha no segundo carro. A entrada também foi complicada e os empurradores entraram em ação para manobrar o carro. Na hora de acoplar, foi um show de trapalhadas, e nada de encaixar. Contudo, antes da entrada no Setor 3, tudo foi normalizado.

A demora da entrada do Abre Alas gerou preocupação entre a direção de harmonia da escola, que ficou numa correria para minimizar o impacto do primeiro atraso.