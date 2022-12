A primeira foto de Cabral fora da prisão

O filho do ex-governador Sérgio Cabral, Marco Antônio Cabral, postou nas redes sociais a primeira foto do pai depois que deixou a prisão, na noite desta segunda-feira.

Marco Antônio aparece beijando o pai e fez um longo texto de agradecimento pela liberdade do ex-governador.

“Agradeço à Deus por esse momento! Foram 6 anos e um mês, aguardando esse dia!

Paizão, vc é exemplo de resiliência, amor ao próximo, temente a Deus, e apaixonado pela sua família. Apesar de todos os desafios e problemas ,nunca se abateu, e sempre olhou para frente. Nunca carregou ódio, de ninguém que tentou te diminuir, de ninguém que te crucificou, e de ninguém que até hoje destila ódio pela boca”, escreveu.

O ex-deputado federal termina a postagem desejando um feliz Natal para as famílias que, por algum motivo, não poderão estar completas para celebrar a data.

“Desejo do fundo meu coração um Feliz Natal a todas as famílias ,em especial aquelas que por seja qual for o motivo,não podem estar completas nesse Natal.

Muito obrigado a todos vocês pela força!!!!”.

Confira abaixo a íntegra da mensagem de Marco Antônio Cabral:

“Agradeço à Deus por esse momento! Foram 6 anos e um mês, aguardando esse dia!

Paizão,vc é exemplo de resiliência,amor ao próximo, temente a Deus,e apaixonado pela sua família. Apesar de todos os desafios e problemas ,nunca se abateu,e sempre olhou para frente. Nunca carregou ódio, de ninguém que tentou te diminuir,de ninguém que te crucificou,e de ninguém que até hoje destila ódio pela boca.

Esses 6 anos te tornaram um homem melhor,mais preparado e mais forte! Na hora da dor ,do sofrimento, a gente sabe quem é quem,e eu quero aproveitar para agradecer TODAS as pessoas que me enviaram mensagens de força, de carinho e de amizade em todos os momentos dessa luta,e agora na ida do meu pai para casa. É muito bom receber depoimentos de muitas pessoas que tiveram a vida melhorada e transformada pelo meu pai em seus mais de 30 anos de vida pública.

A história vai julgar cada um como deve ser julgado. Os algozes que nos fizeram passar por isso, estão aí , uns entraram para política, outros estão sendo investigados,mas não quero aqui fazer nenhum pré julgamento ,pois aprendi uma lição que não somos capazes de julgar o nosso semelhante,essa tarefa é divina.

Desejo do fundo meu coração um Feliz Natal a todas as famílias ,em especial aquelas que por seja qual for o motivo,não podem estar completas nesse Natal.

Muito obrigado a todos vocês pela força!!!!“