A primeira cirurgia do Hospital Oceânico Gilson Cantarino

A primeira cirurgia, desde a abertura em abril de 2020, foi realizada na quinta-feira (3) no Hospital Municipal Oceânico Doutor Gilson Cantarino, na Região Oceânica de Niterói. No novo centro cirúrgico, a equipe médica foi responsável por uma colecistectomia, procedimento para remover a vesícula biliar. A paciente foi uma mulher de 41 anos. Referência no atendimento a pacientes com Covid-19, a unidade passou a integrar a rede municipal de saúde.

O centro cirúrgico do Hospital Municipal Oceânico possui três salas independentes onde intervenções podem ser realizadas até de forma simultânea, caso seja necessário. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde/Fundação Municipal de Saúde, a estrutura de exames laboratoriais e de imagens que já existia na unidade está à disposição da equipe cirúrgica. Parte dos leitos foi separada e destinada para receber pacientes no pré e no pós-operatório.

O hospital tem ainda consultórios exclusivos para pacientes que vão ser operados, onde todo o risco cirúrgico é realizado. A expectativa é de que, quando a unidade estiver em pleno funcionamento, serão feitas até 12 cirurgias por dia. Na próxima terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, a unidade passará a realizar cirurgias oncológicas de mama e colo do útero.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, enfatizou que o hospital, que se tornou referência no combate à Covid19, iniciou nesta quinta-feira, uma nova etapa.

“Esse é um momento muito importante para a saúde pública da nossa cidade. Esse investimento possibilita qualificar os serviços e ampliar a linha de cuidado de câncer de mama e colo de útero”, disse o secretário.

A diretora Gisela Motta destacou a relevância da nova fase do Hospital Municipal Oceânico Doutor Gilson Cantarino. “Estamos muito orgulhosos porque esta unidade vai continuar atendendo e salvando vidas. Aqui utilizamos videolaparoscopia, o que possibilita alta para o paciente no dia seguinte à operação”, explicou a diretora.

O Hospital Oceânico foi a primeira unidade do estado do Rio de Janeiro dedicada exclusivamente ao tratamento de pacientes com Covid-19. Foram realizadas obras de adequação para receber os primeiros pacientes que chegaram logo após a inauguração. Desde a abertura, a unidade já totalizou cerca de três mil altas médicas.