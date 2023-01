A posse e as mudanças

Por Célio Junger Vidaurre –

Muitas leituras há de se fazer sobre a posse de Luiz Inácio Lula da Silva neste último dia 1 de janeiro. Uma das mais importantes foi o ex-governo tentar transparecer ter a tutela das Forças Armadas e o que se viu foi justamente, ao contrário, quando, nada, absolutamente nada, havia de positivo para derrotar a democracia. Lula deitou e rolou e, em momento algum, deixou de apoiar a grande massa que o prestigiou e, de subir a rampa do Planalto ao lado da diversidade. Bolsonaro, de longe, ou melhor, da casa do lutador José Aldo, na Flórida, deve ter assistido tudo.

Tudo bem, só não era necessário o exagero de Lula, pois, levar sua cachorrinha na subida da rampa foi demais. Pra que tanto simbolismo? E teve um momento da solenidade que mais parecia do Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estar assumindo a outra Presidência, vez que, o ilustre Senador fez um discurso tão duradouro e, por vezes, deixava entender que desejava roubar a cena de Lula. Mas, na sua fala Lula discorreu sobre sua trajetória vitoriosa e seus anseios de fazer um governo para os pobres e pela defesa da democracia.

Muita coisa já começou a mudar. No Meio Ambiente, o combate ao desmatamento é uma das prioridades. Nessa área a boiada não vai mais passar, pois, Marina Silva, a nova Ministra, colocará ordem na Amazônia. Na Justiça, Flavio Dino está lançando grandes expectativas para que a segurança pública seja mantida e os crimes ocorridos sejam desvendados a contento. Prometeu, inclusive, que o mandante da morte da vereadora Marielle Franco será descoberto já já.

Mas, nem tudo são flores nas nomeações para os Ministérios do governo Lula. A designação da mulher do Prefeito de Belford Roxo, Daniela do Vaguinho, para o Ministério do Turismo foi uma “decisão impensada”. Esse casal tem um passado pouco recomendável e, assumir tão elevado cargo sem ter qualquer experiência com o setor foi uma das distorções ocorridas no governo que se inicia. Nessa indicação Lula “pisou na bola”. Qual é o turismo já realizado em Belford Roxo?

Dar crédito neste início de administração é uma obrigação de todos, todavia, o gestor já de cara cometendo essa anormalidade, fica meio sem sentido receber o apoio irrestrito da coletividade. Lula já tem a sorte de não ter filhos senadores, deputados ou vereadores, para lhe incomodarem no comando do governo, mas, tem o dever de representar no seu Ministério quadros experientes com passados dignos. No Turismo a coisa ficou feia. Aí não dá para aprovar.

Vimos vários ex-governadores de estados importantes fazendo parte desse governo, vários prefeitos de grandes cidades, senadores e até ex-ministros voltando com suas vivências administrativas, por isso, não se compreende essa falha no Turismo. Tudo tem o seu tempo e Lula saberá, muito bem, contornar essa distorção apresentada, pois, sabedor de que a população está de olho nos seus atos, a hora para decidir o presente caso não deve ser demorada, senão, o desgaste é certo. Todos sabem disso.

PARA TUDO TEM UMA SOLUÇÃO, MESMO QUE NÃO TENHA SOLUÇÃO.