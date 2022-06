´A poluição sonora é um problema de saúde pública`

Mudança de estação, variação de temperatura e umidade relativa do ar. Esses são alguns fatores que implicam diretamente na saúde das pessoas. Em época de pandemia da Covid-19 e síndromes respiratórias, cuidar do aparelho respiratório nunca foi tão fundamental e a otorrinolaringologista Mariana Pires de Mello Valente, da Clínica Pires de Mello, tirou algumas dúvidas sobre esses temas. O sobrenome já fala por si, mas ela é especialista em broncoscopista pediátrica do Instituto Fernandes Figueira (Fiocruz), mestre em Saúde Coletiva pela Fiocruz, pós graduada em Gestão de Qualidade em Saúde pelo Instituto Albert Einstein e também em Medicina do Sono pela Unifesp.

A TRIBUNA – A vacina contra a gripe previne doenças respiratórias?

MARIANA – A vacina da gripe nos protege contra três vírus respiratórios: H1N1, H3N2 e vírus B, que são vírus respiratórios sazonais. Então, sim, elas previnem as doenças respiratórias e são muito importante nas faixas etárias extremas: infância e idosos.

AT – No caso de crianças, quais os cuidados devem ser tomados?

MARIANA – As crianças são mais suscetíveis às doenças respiratórias por terem o sistema imunológico em formação e frequentarem escolas e creches. O ideal é sempre manter as mãos limpas e, no caso da criança estar doente, não deixá-la frequentar a escola. Além é claro de seguir religiosamente o calendário vacinal.

AT – Por que os casos graves de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) têm atingido tanta gente? Há relação com a Covid-19?

MARIANA – A Síndrome respiratória aguda grave é uma entidade antiga e passou a ter evidência com a Covid-19. Ela é causada por infecção pulmonar causada por vários micro-organismos. A Covid-19 por ser uma doença com um componente inflamatório importante pode ser um fator desencadeante da SARS. É fundamental a adesão da população à vacinação contra Covid-19, pois assim evitamos as formas graves da doença.

AT – A senhora acha que a poluição do ar já está causando doenças no aparelho respiratório? E a poluição sonora tem aumentado os atendimentos de pessoas com zumbido e outras doenças relacionadas ao ouvido?

MARIANA – A poluição é um fator relevante no aumento das doenças respiratórias principalmente nos grandes centros urbanos. Ela prejudica a função primordial do nariz que é filtrar o ar inspirado, causando ressecamento das vias aéreas e, eventualmente, obstrução nasal.

A poluição sonora é um problema de saúde pública e deveria ser tratada como tal. Há sensível aumento dos atendimentos por zumbido e também por perda de audição não só nós pacientes idosos. O som em alta intensidade e durante muito tempo de exposição pode causar perda auditiva.

AT – Como evitar os efeitos da poluição sonora em cidades cada vez mais barulhentas, com motos sem escapamento, sirenes etc?

MARIANA – Muito difícil diminuirmos o ruído externo das grandes cidades. Porém, a orientação é sempre ouvir televisão e música (incluindo fones) em volume mais baixo possível. É importante para nossa saúde auditiva e mental fazermos pausas em locais silenciosos durante o dia. Usar protetor auditivo em locais muito barulhentos também é uma medida eficaz. Além de podermos conferir o Selo Ruído dos eletrodomésticos (escala que os classifica de 1-5 do mais para o menos silencioso).

AT – Caminhar ou pedalar com fones de ouvido tocando música do celular faz mal ou filtra o barulho externo?

MARIANA – Não faz mal desde que o volume seja aceitável. O excesso de ruído pode desencadear o estresse. Importante alertar também que o barulho em excesso pode mascarar buzinas e outros barulhos do trânsito, representando perigo.

AT – Que tipo de higiene diária a senhora recomenda para o nariz, ouvido e garganta?

MARIANA – A higiene nasal com lavagem com soro fisiológico é ótima para manter a hidratação das narinas. Quanto aos ouvidos a melhor orientação é procurar o especialista ao sentir qualquer incomodo ou entupimento no ouvido. A remoção de cera ou de crostas/ descamações do ouvido devem ser feitas em consultório pelo especialista. Lembrar sempre de manter a ingestão de água em boa quantidade para evitar ressecamento das vias aéreas.