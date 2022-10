A política em nome de Deus

Intensificação da exploração da fé e da religião para angariar votos no segundo turno

A religião se destaca nas campanhas dos presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) para este segundo turno das eleições, que ocorre no próximo dia 30. São conversas sobre temas polêmicos, cartas de compromissos direcionadas a grupos católicos e evangélicos. Mas até que ponto esta disputa política religiosa se transforma em voto?

A ideia é se aproximar dos fiéis que hoje ocupam um lugar de destaque na sociedade, como organização de comunidades. A igreja católica e a evangélica possuem escolas, direcionam ao emprego, fazem a conexão nas periferias com os mais vulneráveis, formam e informam.

Para a doutora em Teologia, professora de Cultura Religiosa pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e membro da Comunidade de Aliança da Comunidade Católica Shalom, Andréia Gripp, o que ocorre é um confronto de ideias e visões sociais e teológicas. Em entrevista ao jornal A TRIBUNA ela disse que sempre houve, na história, diferenças teológicas entre católicos e protestantes. No tocante a assuntos políticos, essas diferenças acabam, também, existindo, por conta das diferentes formas de interpretação da doutrina e da própria história.

Sobre a temática da “política eleitoral” para Andréia existe uma distorção da prática religiosa, porque um cristão não deve ser movido pelas ideologias, mas, sim, pelos princípios do Evangelho. “É Deus quem é o Senhor da história. Jesus Cristo é o único salvador da humanidade. Distorção da política, porque ela deve ser a “arte ou ciência” do bem comum, e não de interesses particulares, seja de pessoa, credo ou instituição.”

Em uma sociedade secularizada, estes movimentos eleitorais podem chegar ao fim frustrando algumas esperanças, como pontua Andréia, pois “quem se utiliza a religião numa plataforma eleitoral, está usando a política para dividir a sociedade entre “salvos” e “não salvos”, “bons” e “maus”.

A convicção, a prática religiosa, não deve ser confundida com ideologias e partidos. Mas se estivermos num ambiente em que se propague o conceito de “guerra cultural”, “do nós contra eles” e que o bem comum seja confundido com o “bem de um grupo”, pode ser que se consiga ganhar alguns votos daqueles que se identifiquem com esse tipo de retórica.

Neste tempo histórico, como já aconteceu em outros, há um incentivo por parte de alguns grupos ideológicos de se incutir um sentimento de “guerra cultural”, que hoje, de forma superficial, poderíamos definir como um conflito entre “conservadores” ou “tradicionalistas” em “liberais” ou “progressistas”.

“Isso tem influenciado o debate sobre a história, a ciência, a política e a religião. Mas é só olharmos para a história para ver que não há vencedores numa “guerra cultural”. Pode até acontecer de uma ideologia prevalecer, pela força, sobre outra, mas existe um grande perdedor nesse conflito: a humanidade. A violência nunca é um meio válido para resolver as diferenças com os outros.”, conclui Andréia Gripp.

O atual presidente, Jair Bolsonaro, usa a religião desde o início do mandato, como os rituais realizados pela primeira dama, Michele Bolsonaro, inclusive dentro do Palácio do Planalto. Ele também esteve presente no dia 12 de outubro em Aparecida, na festa da padroeira, assim como na tradicional festa do Círio de Nazaré, em Belém. O ex-presidente Lula, com apoio de algumas instituições católicas, está em vias de divulgar uma carta de compromisso direcionada a grupos evangélicos, a fim de frear o avanço de Bolsonaro no setor.

A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou nota, nesta terça-feira, 11 de outubro, na qual lamenta “a intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno” das eleições deste ano. Os bispos recordam que a manipulação religiosa desvirtua valores do Evangelho e tira o foco dos reais problemas que precisam ser debatidos e enfrentados no país.

O pastor Teo Elias, da Igreja Presbiteriana destacou alguns pontos nessa intensificação da política perante a religião. “Há uma heresia de que o lado escolhido pelo voto dos crentes é evidência de seu novo nascimento e de sua verdadeira conversão. A paixão e luta desmedida de líderes evangélicos pelo voto de seus seguidores como se Deus dependesse de tais votos para fazer Seus planos se cumprirem e exercer Sua soberania.”



Outro ponto de relevância que o Pastor destacou, foi sobre “a quebra da unidade da Igreja pela divisão de seus membros em “maus” e “bons”, “crentes” e “incrédulos”, “convertidos” e “não convertidos”, pelo critério da opção de voto de cada um e a pecaminosa aliança da Igreja com o Estado, como se ela dependesse do favor dos governantes para realizar sua missão. A eleição de um político e instalação de um regime político como o grande objetivo da Igreja, em substituição à sua chamada missionária e à sua suprema vocação de glorificar a Deus e honrar Seu nome.”

Com essa batalha o que se observa é uma instabilidade de ambos os lados, como demonstra o Coordenador do Núcleo de Estudos Avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense (UFF), Eurico de Lima. Ele explica que o uso da religião com fins políticos foi denunciado e identificado como motivo causador da instabilidade política. Na realidade, entretanto, movimentos conservadores e mesmo reacionários, têm insistido na manipulação de argumentos religiosos como armas políticas, no Brasil e no mundo.

“Na Bíblia, Mateus 22, 21; há uma passagem ilustrativa emitida por Jesus Cristo: “Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.” A interpretação da sentença pode ser variada, mas muitos a compreendem como uma distinção clara entre a política, situada no mundo dos homens, e a religião, situada no âmbito da espiritualidade. Durante séculos, entretanto, a distinção entre as duas esferas não ficou clara; ao contrário, relacionam-se, interpenetram-se.

Na Idade Média as Cruzadas, entre 1095 e 1291, ocorreram guerras que levaram a terríveis carnificinas, evidenciando uso perverso da religião como instrumento político e ideológico. Entre 1524 e 1648, ainda na Europa, ocorreram as chamadas ‘Guerra Religiosas’ sangrentos conflitos que deixaram milhares de mortos no embate entre católicos e protestantes, com notória expressão política. Foi somente com o surgimento da República, a partir dos séculos XVIII e XIX, que passou a se celebrar a separação entre política e religião, já que um dos principais princípios dessa forma de governo foi a igualdade de todos perante a lei, inclusive a da filiação religiosa”, explica Lima.

Ele reforça que “no Brasil de hoje observa-se a manipulação do uso da religião com finalidades político-eleitorais. Trata-se de emprego indevido da religião com finalidades demagógicas o que, potencialmente pode ser causa de violência e ódio no meio da política. Trata-se de um perigo que precisa encontrar legislações eficientes que impeçam que a República se desenvolva e tenha longa próspera vida.”