“A polarização vem de nossos ancestrais”

Concentração em extremos opostos como de grupos, interesses, atividades, etc; antes alinhados entre si. Eis o significado da palavra polarização, fenômeno tão falado nos dias atuais. Mas, para começar a realmente entender basta olhar para os nossos ancestrais.

Como qualquer outro animal, o corpo do ser humano se modificou ao longo do tempo com um objetivo claro: adaptar-se às circunstâncias e ao ambiente para sobreviver o maior tempo possível e passar seus genes a seus descendentes. Uma estratégia mais útil para sobreviver em tempos remotos era formar grupos. Com ajuda dos companheiros, era mais fácil conseguir alimentos e se proteger dos predadores.

Trazendo para hoje, na política, o significado estrito de polarização é simplesmente a divisão de dois polos a respeito de um determinado tema. Porém, a questão é que a palavra tem sido usada de maneira negativa, a disputa de grupos que se fecham em suas idealizações e não estão dispostos ao diálogo.

O professor doutorando em História e Política pela FGV, Guilherme Galvão, explica que a partir do fim da Ditadura Militar em 1985, o Brasil saiu de um quadro de partidarismo e experimentou um multipartidarismo, e hoje no país se tem 32 partidos políticos disputando eleições.

“Só que a nossa cultura é política personalista e não leva em consideração os partidos políticos e ideias, mas sim as pessoas. Isso é uma característica do Brasil, desde os tempos do Império, quando tínhamos o partido liberal e o partido conservador disputando o cenário político.”

A redemocratização do Brasil faz lembrar a dos Estados Unidos, que apesar de abrigar vários partidos, apenas dois dominam o cenário eleitoral norte americano: o Democrata e Republicano.

“A partir de 1989, com a primeira eleição pós ditadura, tivemos essa situação com o Partido dos Trabalhadores (PT), que dominou a política brasileira nos últimos 30 anos. E no outro polo quem se propõe a ser antipetista, como Bolsonaro em 2018.”

Embora o ambiente partidário seja fragmentado, o professor explica que o número de parlamentares se concentra em meia dúzia de partidos políticos. E os demais se tornam coadjuvantes a espera de algo, como formação de chapas e futuros governos.

“Então, continua o petismo como uma força política importante no país e só consegue se viabilizar dentro desse contexto de disputa com o outro polo. E como não está presente uma terceira força política que tente quebrar esta polarização, acaba-se criando este popular bem e mal. Se alguém pensa diferente, o que é inerente à política, as pessoas precisam levar em consideração. Afinal a política é a arte do diálogo, de buscar o bem comum.” conclui Guilherme Galvão.