A mediação e a conciliação em tempos de pandemia

A pandemia do novo coronavírus (COVID 19), não há dúvidas, já trouxe graves repercussões em todos os segmentos da sociedade. As graves repercussões da pandemia já alcançaram, com grande impacto, a esfera jurídica de milhões de brasileiros. Vários conflitos de interesses já surgiram e tem sido objeto de decisões judiciais, como disputas relativas ao pagamento de alugueis, descumprimentos contratuais, rescisão de negócios jurídicos, embates de natureza trabalhista, dentre outros. De igual modo, já é expressivo o número de leis, decretos e medidas provisórias, que tem por objeto regular as relações sociais diante do cenário de crise econômica, social e de saúde pública, que regulam, de forma diferenciada, o período peculiar em que o Brasil e o resto do mundo foram assombrados por milhares de mortes e milhões de pessoas contaminadas.

Nesse contexto, é previsível que milhares, quiçá milhões de demandas judiciais venham a ser propostas a respeito de litígios decorrentes da pandemia perante o já assoberbado do Poder Judiciário. E uma avalanche de processos judiciais, esperada para o período pós-pandemia, possivelmente será superior àquelas decorrentes, no passado, de planos econômicos, que até hoje transitam pelos Tribunais.

A eficiência e a rapidez desejadas por toda a população para solução de seus litígios, portanto, dificilmente serão alcançadas por meio da propositura das tradicionais ações judiciais. Afinal, o funcionamento do Poder Judiciário, desde o início da grave da crise pandêmica, já enfrenta sérias restrições, de estrutura tecnológica e de recursos humanos.

Sobresaie-se nessa crise, como alternativa válida e eficaz aos litigantes, instrumentos jurídicos que já vinham se destacando no cenário jurídico brasileiro: os meios alternativos de solução de conflitos como a mediação e a conciliação. Além do baixo custo e a rapidez, esses procedimentos, que podem ser facilmente realizados por meio da internet, são a grande oportunidade para a advocacia desempenhar seu papel constitucional de atender às demandas jurídicas da sociedade durante a pandemia, sem violar o isolamento social decretado por prefeitos e governadores. Além de resolver novas disputas, por meio da mediação e da conciliação, também poderão ser negociadas soluções para ações judiciais que já estavam em curso antes da crise causada pelo coronavírus, mas cujo regular andamento foi por ela impactado.

Os tempos difíceis nos impõem criatividade, inovações e flexibilidade. É hora de expandir esses instrumentos valiosos, de simples utilização, na cultura jurídica de toda a sociedade brasileira. Os maiores beneficiários serão, sem dúvida, a população e ouso dizer que esses instrumentos serão parte relevante da advocacia no futuro próximo.

Ana Tereza Basilio

Vice-Presidente da OAB/RJ