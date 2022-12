A luta de quem precisa da cannabis medicinal

Recentemente, A TRIBUNA trouxe uma entrevista com a farmacêutica Alessandra Bastos Soares, ex-diretora da Anvisa, que esclareceu pontos sobre o uso medicinal da Cannabis sativa, mais conhecida como maconha. Em Niterói, a luta de uma mãe para garantir a medicação para seu filho conseguiu unir situação e oposição na Câmara Municipal, no ano passado. Hoje, a batalha pelo tratamento continua.

Marilene Esperança de Oliveira é mãe do jovem Lucas, de 21 anos, portador da rara síndrome Rasmunssen, que causa epilepsia de difícil controle e crises convulsivas. Após conhecer a história dela, o vereador Leandro Portugal (PV) propôs a distribuição gratuita de medicamentos feitos à base de Canabidiol (CBD) e/ou Tetrahidrocanabinol (THC) para tratamento de saúde em casos nos quais a substância é prescrita para tratamento médico específico.

A aprovação aconteceu, por unanimidade, em primeira e segunda discussão. Entretanto, segundo Marilene, a proposta foi vetada porque o Poder Executivo alegou que o tema não é atribuição da Câmara (vício de iniciativa). Agora, ela tenta que o governo municipal proponha a iniciativa ao Poder Legislativo para que, enfim, o acesso ao medicamento vire lei em Niterói.

“Estamos buscando uma conversa com o prefeito para que o projeto venha do executivo para o Legislativo. O projeto foi aprovado por unanimidade, o que é difícil a gente conseguir, ainda mais sendo uma pauta tão importante”, destacou.

Tratamento ameaçado

De acordo com Marilene, seu filho Lucas e outras mais de mil pessoas conseguem o tratamento, atualmente, por meio da organização não governamental Associação brasileira de acesso a cannabis medicinal do Rio de Janeiro (AbraRio), presidida por Marilene. Atualmente, os pacientes obtêm acesso aos medicamentos provenientes da cannabis por meio de uma liminar da 3ª Vara Federal de Niterói à associação.

“Hoje o Lucas está muito bem em relação às crises, que estão controladas. Ele não está tendo crises convulsivas. Ele está andando, e está usando apenas o óleo de cannabis. A AbraRio recebeu, em setembro, uma liminar que nos dá o direito de plantar, de cultivar, de pesquisar, produzir e fornecer o óleo de cannabis para os nossos associados. temos uma plantação em que a gente cultiva, faz a extração e dá acesso aos nossos associados ao óleo”, explicou.

No entanto, na última semana, um golpe duro para a associação. A União recorreu da liminar e, em decisão assinada pelos desembargadores Guilherme Couto de Castro, Vera Lucia Lima da Silva e pelo juiz federal José Eduardo Nobre Mata, do Tribunal Regional Federal da segunda região (TRF-2), a liminar foi derrubada. De acordo com Marilene, a medida coloca em risco as atividades da ONG. O departamento jurídico da AbraRio está recorrendo.

“Na última segunda-feira três desembargadores voltaram a favor do recurso, por conta disso a gente corre o risco de perder a nossa liminar. A gente tinha, quando recebeu a liminar, 440 associados. Hoje temos mais de mil e todos com uma resposta muito positiva ao tratamento. A atividade só continua porque, na justificativa, eles [desembargadores] não falaram em paralisar o trabalho ou apreender plantas”, continuou.

O caso de Lucas

O início da luta começou quando Lucas tinha apenas 5 anos de idade. À época, ele bateu a cabeça no chão de maneira forte. Como ele já tinha tido uma crise de epilepsia anteriormente, com apenas quatro anos, a mãe resolveu fazer um exame e constatou a doença. Desde então, a luta começou a ser diária, chegando ao ápice em 2014. Na ocasião, o estado dele piorou de tal forma que Lucas ficou em estado vegetativo.

Quando a situação parecia perdida, o médico responsável pelo tratamento de Lucas propôs que Marilene buscasse apoio na Associação Brasileira de Acesso à Cannabis Medicinal (Abrace), que é a única entidade no Brasil que possui liminar para cultivar e ministrar a cannabis para fins medicinais em doenças de difícil tratamento, como é o caso de Lucas.

A partir desse tratamento, ele apresentou melhoras consideráveis, conseguindo até a andar de bicicleta. E o jovem, que chegou a usar cinco anticonvulsivantes, não usa mais nenhum atualmente.

Preconceito

A farmacêutica Alessandra Bastos Soares explicou que, além do THC e do CDB, existem 156 canabinóides medicinais conhecidos e que é um mercado promissor. No entanto, o preconceito sobre a planta ainda atrapalha a aceitação pela sociedade. É importante frisar que a prescrição médica é necessária.

“Com certeza. Se a Cannabis sativa não tivesse um histórico envolto com tantos preconceitos, certamente essa planta estaria sendo amplamente utilizada para o tratamento de muitas patologias”, destacou.