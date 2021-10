A luta das mulheres negras é tema de exposição em Maricá

Mostra “Três Séculos de Luta: Mulheres Negras em Movimentos” está em cartaz na Casa dos Conselhos

O Fórum Municipal de Mulheres Negras de Maricá (FEMNEGRAS de Maricá), com apoio da prefeitura de Maricá, inaugura nesta quarta-feira (27) a exposição “Três Séculos de Luta: Mulheres Negras em Movimentos”. A mostra está em cartaz na Casa dos Conselhos, no Centro, com entrada gratuita, das 9h às 16h.

A exposição coletiva é composta de fotografias e ‘painéis’, tematizando e valorizando a luta de mulheres anônimas que atuam nos movimentos sociais em defesa da causa negra, denunciando o racismo e o sexismo institucionalizados nos séculos XIX, XX e XXI. Entre as mulheres homenageadas na mostra estão Aduni Benton, Ana Cristina Duarte, Avanir Carvalho, Clatia Vieira, Eliana Arruda, Rosália Lemos, Teresa de Benguela e Maria do Jongo.

A exposição coletiva reúne fotos e painéis que destacam o protagonismo das mulheres negras nas lutas sociais

A inauguração da exposição também marcou o encerramento das atividades do Fórum Municipal de Mulheres Negras de Maricá, iniciado no último dia 13. Durante duas semanas, o evento buscou evidenciar a luta por protagonismo, visibilidade e empoderamento, num momento em que a mulher negra tem sido as maiores vítimas de feminicídio, preconceito, racismo e violência doméstica.

Confirmação de presença

Os interessados em visitar a exposição devem confirmar presença através do e-mail: femnegrasmarica@gmail.com. A Casa dos Conselhos fica na Rua José Custódio Soares, 175, Boa Vista (Centro).