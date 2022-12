‘A lei vale para quem?’, diz pai de bebê morto em acidente

Indignação e revolta. Está é a sensação de Vinícius Pelegrino, pai do pequeno Davi, bebê de um mês que morreu numa batida de carro, no último sábado (24), em Itaipu, Região Oceânica de Niterói. O sepultamento acontece na tarde de hoje (26), no Cemitério de São Gonçalo.

Vinícius demonstrou indignação com a decisão da Polícia Civil em indiciar o motorista do carro suspeito de causar o acidente apenas por homicídio culposo na condução de veículo automotor, e não doloso, mesmo após ser comprovado o consumo de álcool. O acusado irá responder em liberdade.

“Meu objetivo de estar aqui, agora, é para que ele não faça isso de novo. Minha esposa não morreu, mas está com 20 pontos na cabeça. A gente está com um trauma que não vamos digerir. A gente não sabe se nosso Natal voltará a ser o mesmo”, disse.

Sepultamento

O corpo do menino será sepultado, na tarde de hoje, no Cemitério Municipal de São Gonçalo, localizado no Centro da cidade. O velório está programado para as 14h e o enterro para as 16h.