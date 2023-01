A IMPORTÂNCIA DE UMA EDUCAÇÃO COM VISÃO SUSTENTÁVEL

Somos enquanto Sociedade plenamente cientes do primado da promoção de uma Educação de Qualidade para podermos superar os diversos dilemas e desafios que nesta Contemporaneidade enfrentamos em nossa Civilização.

Certamente é de compreensão e aceite de todos que somente através de uma Educação calcada na qualidade plena de suas competências é que conseguiremos preparara a atual e as futuras gerações num prisma de empreendedorismo pessoal e profissional permeados pelas necessárias Ética e transparência e sempre norteada pelas metodologias e estratégias que sejam absolutamente pertinentes para esta Era mas sempre tendo como “norte” os diversos “desenhos” possíveis do Futuro e assim estarem os estudantes capacitados para tais desafios.

Dentro deste contexto geral elencamos a primazia plena de uma formação que esteja eivada da compreensão da Sustentabilidade posto ao nos referirmos a ela estamos nos referindo á Sobrevivência da Vida neste planeta Terra aonde nossa Espécie Humana veio e vem degradando mas condições vitais que permitem a continuidade da nossa existência bem como das demais espécies da Fauna e da Flora e, claro, do Ambiente Natural que nos abriga e sustenta!

Aos educadores nosso pleno apelo para que a educação se torne cada vez mais um caminho de esclarecimentos e desenvolvimento de valores de compromisso dos estudantes frente ao Mundo em que habitam e à Sociedade da qual fazem parte… não podemos mais perder tempo com visões atrasadas e que lesionam a realidade da sobrevivência da Vida na Terra !

Naturalmente muitas são as variáveis que fazem parte deste grande e complexo “Painel” no qual estamos inseridos : o planeta terra bem como das consequências gravíssimas que a Cultura Humana veio legando e lega ainda infelizmente ( e de forma intensa ) sem ocorrerem efetivas medidas nos mais diversos planos e níveis: do individual e do coletivo, do oficial e do voluntário e assim por diante …

Precisamos conceber com urgência absoluta uma formação capaz de orientar para caminhos efetivos de desenvolvimento consoante à manutenção digna do espaço natural com todas as manifestações de Vida que possui.

Não podemos eternamente legar às futuras gerações o papel de saneadores dos erros trágicos pelos nossos antecessores e nós cometemos e de forma contínua e irresponsável, portanto, já passa da horta na qual devemos lutar pela consciência plena de todos a favor de uma Sociedade que seja pautada por toda uma Ação que leva do individual ao coletivo responsabilidades sérias e capazes de pavimentar uma estrada segura para a continuidade da Vida e com qualidade e pertinência em nossa Terra!

Por Professor Doutor Raymundo Nery Stelling Júnior ( PhD in Science Education / USA; Master in Administration – Total Quality Management / USA ) é Presidente-Chanceler do IFEC – Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência ( www.ifec.org.br ).