A importância da representatividade para as crianças negras

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 54% da população brasileira é negra. Mas não é isso que vemos representado. Encontrar referências de crianças e adultos negros na televisão, na literatura e na publicidade, não é tarefa fácil. Crianças negras crescem achando que é errado ter o tom de pele ou o cabelo diferente do padrão que lhes é apresentado. Nessa situação os pais são fundamentais para que as crianças possam compreender a questão racial e saberem que elas podem estar em todos os lugares como qualquer outra pessoa.

A professora Karina Macedo, de 43 anos, mãe de Miguel, de 7, diz que trata o assunto com naturalidade e conversa abertamente com o filho.

Miguel e a mãe Karina

“Falamos claramente sobre semelhanças e diferenças, e que não há problema algum em ser ‘diferente’. E que a diferença na cor da pele não faz ninguém melhor nem pior”.

Miguel disse que não lembra de uma situação onde não se sentiu representado pois sua mãe sempre apresenta opções de histórias para ele onde o negro está presente.

“Eu já vi a série ‘Cidade Invisível’ onde tem a Iara que é uma sereia preta. E tem também o desenho da ‘Doutora brinquedo’ que a médica é preta também”.

O mesmo acontece na casa da assistente administrativo Rejane Figueiredo, de 45 anos e seu filho, Carlos Eduardo Martins, de 14 anos. Rejane sabe que vive em um país racista, mas não deixa que seu filho se abale por pessoas preconceituosas.

Carlos Eduardo e mãe Rejane

“Na minha casa eu tento lidar com naturalidade na questão racial. Mas não deixo de explicar a ele que existem algumas pessoas maldosas que acham que nós negros não temos direitos de estar onde queremos ou fazer o que desejamos, ou, até mesmo, que não podemos ser bem sucedidos”.

Com os ensinamentos passados pela mãe, Cadu, como é chamado em casa, só lembra de um episódio onde não entendeu o que falaram sobre sua pele.

“Na escola disseram que eu era da cor do achocolatado. Ai eu perguntei à minha mãe por que falaram isso e ela me disse que eu não era cor de achocolatado, a nossa raça é negra. Eu sou negro”.

Com mais opções, até de brinquedos com personagens negros, ela diz que Cadu não questiona essa falta de representatividade. “Ele nunca focou nisso porque a gente age com muita naturalidade em casa. Eu mostro pra ele que nós somos iguais a todos os seres humanos, independente de cor de pele”.

A social media Elane Jesus de Souza, de 34 anos, mãe da Sophia, uma blogueirinha de 7 anos, diz que desde sempre ela e o marido ensinaram a filha o quanto ela é maravilhosa, independente de sua cor.

Sophia e a mãe Elane

“Sempre ensinei ela a se olhar no espelho e ver a beleza que ela tem, amar o cabelo dela que é crespo e sua cor. Ciente de que somos todos iguais, mas como mãe negra sei que em algum momento ela vai perceber que somos tratados e olhados diferentes”, explica.

A falta de princesas negras marcou a infância da Elane, por isso, hoje, ela faz questão de ensinar para a filha que ela pode ser o que quiser.

“O mais importante é ver que ela não entra em questões que eu na infância entrava de ver sempre a Branca de Neve e muitos outros personagens só brancos. Este ano ela quer a festa da Rapunzel preta. E eu, com toda dificuldade. Vou fazer o que posso”.

A pedagoga e neuropsicopedagoga, Marina Paradanta, diz que os pais devem explicar para as crianças de forma carinhosa e lúdica sobre a diversidade. Segundo ela, o fortalecimento da representatividade negra começa com a psicoeducação infantil, tanto familiar quanto escolar.

Pedagoga Marina Paradanta

“Desenvolver a naturalidade entre as etnias, como por exemplo, ter bonecas de vários tons de pele, utilizar o lúdico independente da condição social, apresentar histórias de pessoas e profissionais negros em diversas áreas e sempre estimular a autoestima de todos da mesma forma, abastecer a criança de representatividade, pois somos todos seres humanos”, diz Marina.