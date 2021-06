A escolha do presidente será dentro de 463 dias

O Presidente Jair Bolsonaro comemorou festivamente os 900 dias de seu mandato de 1.461 dias e noites. A partir do dia 1º de julho restarão apenas 459 dias para a realização da eleição de 2 de outubro, consolidando a democracia como já demonstra o fim das manifestações preconizando o fechamento do Congresso Nacional e do STF.

O quadro sucessório não está definido quanto às candidaturas, o quadro de candidatos e o alinhamento dos partidos.

As pesquisas eleitorais foram influenciadas pela libertação de Lula seguida de várias decisões declarando a sua inocência e declarando a parcialidade julgatória de Sérgio Moro, logo após nomeado ministro da Justiça. O outro grande peso é o desenvolvimento da CPI da Pandemia, criada após a ocorrência de 400 mil óbitos no país.

As duas situações estão conduzindo para uma bipolarização, com vários pré-candidatos já tendo desistido – inclusive Sérgio Moro– e pouco aparecendo nomes relevantes como os de Ciro Gomes (duas vezes candidato) e o poderio paulista pretendendo uma terceira via com João Dória, transformado em oposicionista.

Golpe, não

A posição de Jair Bolsonaro foi abalada pela determinação do STF na defesa do voto eletrônico, recusando a tentativa de se instituir a confirmação do voto em papel e exigindo provas de qualquer irregularidade na eleição anterior. Também não foi à frente o plano de contar com uma sublevação das polícias militares estaduais

O indicador de 50% de rejeição à sua qualidade de governar indica que o mito está desaparecendo.

Terceira via

Mesmo na liderança das pesquisas, Lula ainda é rejeitado por expressiva parcela do eleitorado que rejeita a candidatura do petista.

Ele, porém, trabalha para aproximar velhos adversários, como o PSOL, e para esvaziar a candidatura do pedetista Ciro Gomes, além de se aproximar de Dória e recuperar o prestígio junto ao grande empresariado.

O esquema oposicionista imagina uma terceira via, com os anti-lulistas tentando um candidato capaz de tirar Jair Bolsonaro do segundo turno.

Para onde vai o PSB?

O partido imaginava contar com candidato próprio ou apoiar Ciro Gomes, mas houve uma guinada ao aceitar a filiação do governador do Maranhão, Flávio Dino, que seria candidato do PC do B, mas preferiu ingressar no PSB, juntamente com o deputado do PSOL, Marcelo Freixo, que lidera as intenções de voto para o Governo do Estado, tendo sempre obtido na capital larga votação após trocar o domicílio eleitoral, antes fixado em Niterói.

O governador Dino antecipou para a imprensa de sua terra que aspira ser candidato a vice-presidente na chapa de Lula ou concorrer a uma vaga no Estado onde tem forte liderança.

DESGASTE DO GOVERNO

Encarregado de completar o mandato conquistado ao lado do ex-juiz Wilson Witzel, o atual Governador, de marcante atuação evangélica, não foi bem avaliado na pesquisa pré-eleitoral divulgada no meio da semana.

Está ligeiramente à frente de Rodrigo Neves, cuja possibilidade de candidatura só foi admitida pelo PDT, no dia 19, em ato no Rio Grande do Sul. Desde sua saída do governo, Rodrigo Neves ficou em Portugal participando de um curso na Universidade de Coimbra. De lá foi diretamente para a homenagem a Vargas, em São Borja.

A pesquisa dá o primeiro lugar a Marcelo Freixo.

Fuga de eleitores

Como são numerosas as parcelas de anti-lulistas e anti-bolsonaristas, pode ser mais elevada a parcela de abstenções, votos brancos e nulos.

Se o presidente Bolsonaro teve reduzido à metade o apoiamento anterior, isto não significa a transferência radical dos eleitores, pois as pesquisas indicam grande percentual de entrevistados rejeitando o candidato petista.

Reforma Tributária

Pelo menos no começo do segundo semestre o debate público será voltado para o projeto da Reforma Tributária a ser implantada pelo governo.

O Ministro da Economia exalta a unificação de impostos, desburocratização, taxação de grandes fortunas, elevação do nível de isenção e redução de alíquotas do Imposto de Renda para as classes menos favorecidas e a taxação sobre as grandes fortuna, como já acontece nos EUA.

O debate sobre modificações a serem propostas no Congresso Nacional roubará o espaço hoje destinado à cobertura das atividades da CPI da Pandemia.

A volta do Ensino Superior

Dependendo dos comandos das universidades, o ensino superior já tem caminho aberto para o retorno das aulas práticas (presencial), com o acatamento das normas sanitárias vigentes, inclusive com o cumprimento de distanciamento.

Em Niterói onde mais da metade da população recebeu a primeira e avança a aplicação da segunda dose, 13.660 integrantes dos grupos da área da Educação Superior já foram beneficiados, restando apenas a finalização – o que ocorre neste sábado (26) – do grupo da faixa d e 18 a 29 anos de idade.

Pandemia está sendo vencida

Pelos dados do consórcio de imprensa, até quinta-feira Niterói manteve o registro de 1.854 óbitos, durante quatro dias. Na sexta-feira, dia 18, estava com 1.836, número mais elevado, no sábado e domingo passados.

O prefeito Axel Grael havia decretado maior rigor no isolamento quando o risco de segurança sanitária passou o limite de dez pontos (chegou a 10,5) e agora comemorou o registro de 7,5 nesta semana, quando os hospitais apresentaram acentuada baixa de ocupação.

É grande a esperança de se atingir o limite de segurança com o alcance da vacinação chegando a 75%. Mas há a necessidade das pessoas atendidas com a primeira dose, se dirigirem aos postos para completar o processo. São variados os prazos para este beneficio, segundo a vacina aplicada.

Voto sem uso de papel

Mesmo passando a contar com um segundo ministro de sua escolha, o preisdente Jair Bolsonaro não conseguirá inverter a disposição do Supremo Tribunal Federal de atender a sua pretensão de instituir um documento para comprovar a autenticidade do resultado apuratório das urnas, no pleito marcado para outubro do próximo ano.

Dos 11 ministros, dez defenderam a seriedade do voto eletrônico, não tendo se manifestado o ministro Nunes Marques, empossado no ano passado.

O substituto de Marco Aurélio Mello, que se aposenta no dia 12, terá de definir a sua posição na sabatina a ser promovida pelo Senado para aprovar ou não a indicação do nome indicado pelo Palácio do Planalto.