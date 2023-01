A DIFERENÇA ENTRE 64 E 2023

Por Jourdan Amóra

A direita articulada por Carlos Lacerda e pelo general Olímpio Mourão chegou ao Poder sem disparar um tiro. Tentou restabelecer a tirania em 2023 e foi repelida sem o disparo de um só tiro.

A esquerda, em 1964, era atuante e foi repelida pelo apoio às reformas de base desejadas pelo Presidente João Goulart. O “estopim” foi a chamada “revolta dos marinheiros”, prometendo a frágil defesa armada do Presidente. Determinante foi o discurso pelas reformas a 13 de março defronte o Palácio Duque de Caxias, sede do Ministério da Guerra, denominação anterior do atual Ministério da Defesa.

A agitação civil de 64 teve de um lado os jovens do “Clube da Lanterna”, de Carlos Lacerda e os ativos financiados pelo Ponto IV, dos EUA, liderados pelo almirante Penna Botto e pelos empresários conservadores, afinados com o globalismo da economia e antiestatizantes.

Do lado esquerdista, o movimento sindicalista e os nacionalistas, incluídos alguns generais defensores do “petróleo é nosso”. Todos considerados subversivos.

O mundo girava no entorno de Moscou e de Washington, instalada a “guerra fria” predominante com o Muro de Berlim, que dividia os mundos comunista e ocidental, quebrando a aliança que derrotou o nazi-fascismo, que unia a Alemanha, Itália e o Japão.

A Ásia teve a influência americana no Japão para conter o avanço comunista da China e seus satélites como a Coréia e o Vietnã.