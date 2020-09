A ‘DAMA DE FERRO’ DE NITERÓI

Secretária de Fazenda Giovanna Victer analisa positivamente a economia da cidade neste ano crítico de 2020

Nome forte da gestão pública niteroiense da atualidade, a secretária municipal de Fazenda de Niterói, Giovanna Guiotti Testa Victer, atravessa 2020 com uma responsabilidade ainda maior do que a habitual. No ano em que uma pandemia paralisou o mundo, fechando as portas dos setores produtivos, a gestora teve que aplicar todo o seu conhecimento técnico e experiência profissional para driblar a crise econômica que se instaurou desde março. Presidente do Fórum Nacional dos Secretários Municipais de Fazenda, Giovanna descreveu, em entrevista exclusiva para A TRIBUNA, os desafios e os caminhos que levaram-na a conduzir a economia de Niterói com alternativas sólidas que garantiram à população da cidade o suporte necessário para se manter nesse momento atípico da história.

A senhora assumiu a Secretaria de Fazenda de Niterói em março de 2019. Quais realizações destaca em um ano e meio à frente da pasta?

Foram muitas ações diferenciadas, mas destacaria a reformulação e democratização do conselho de contribuintes, a publicação do plano anual de auditoria e fiscalização e a criação do projeto Bom Pagador, que dá 5% de desconto no IPTU para os adimplentes com a Prefeitura. A política tributária tem que ter como princípio fundamental a justiça, privilegiando e recompensando o bom contribuinte. Claro que as pessoas têm diversas razões para atrasar o pagamento, mas em Niterói, onde temos uma inadimplência baixa, se trato todos com os mesmos privilégios eu desestimulo quem paga em dia. As despesas do município são pagas somente com recursos próprios, ou seja, os impostos, como os salários dos professores, médicos, enfermeiros, guardas municipais. No ano passado fizemos uma mudança na transparência da fiscalização, com um plano anual em que anunciamos para a cidade os setores prioritários que seriam fiscalizados em 2019 e 2020. Algo absolutamente inovador. Nosso objetivo não é apontar problemas, mas orientar os cidadãos. Alertamos os setores de que precisariam procurar seu contador e a Fazenda para se regularizar e acertar principalmente o ISS.

Passar pela Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle ajudou na administração fazendária municipal?

Eu já conhecia bem as finanças da cidade porque vinha desde 2015 na Seplag. Ajudei na redação da lei do fundo da estabilização da receita, a nossa poupança dos royalties, onde desde 2018 são guardados 10% da participação especial em uma reserva. Estamos ainda com o caixa robusto e é preciso muita responsabilidade para administrar esses recursos, que são da população. Claro que agora temos um padrão de despesas mais elevado do que nos anos anteriores.Em 2015 e 2016 o estado do Rio entrou em um colapso político e econômico, em que parou de pagar salários, e nós em Niterói temos muito orgulho de nunca termos atrasado um único dia de salário e honrarmos os compromissos com fornecedores. Pagamos todas as nossas dívidas atrasadas, negociamos com responsabilidade e não atrasamos o que era parcelado. Tudo isso garante uma relação de confiança e serviços de qualidade. Com a poupança dos royalties entramos este ano com quase 300 milhões de reais e quando veio a Covid decidimos que era para isso.

Após esse período em que foi necessário lançar mão dos royalties de petróleo devido à pandemia, não há o perigo de a Prefeitura ficar muito dependente deles daqui pra frente?

Nossa primeira preocupação foi criar uma poupança. Agora, na pandemia, usamos 70% dessa reserva e deixaremos para a próxima gestão mais de R$ 100 milhões. Não raspamos a conta. E há uma cláusula pétrea desde sempre de não gastar royalties com despesas permanentes, ou seja, aquelas que depois não podem ser cortadas. A receita dos royalties é extraordinária e vai terminar em seis ou oito anos, porque o Campo de Lula se tornará maduro e o excedente alto de produção se acabará. Aplicamos esses recursos em obras de contenção de encostas, infraestrutura, pavimentação. A revitalização urbana é um incremento em áreas que atrairão novos investimentos. Niterói tem R$ 1,300 bilhões de receita própria e R$ 1,080 bilhões de royalties. Não acredito que a sociedade niteroiense permita uma dependência dos royalties em uma gestão futura.

De quanto foi a queda da receita municipal com a pandemia? E quais os impostos cuja arrecadação mais caiu?

Tivemos uma queda abrupta em abril, de 35%, na receita própria em relação ao que havia sido projetado para o ano. Em junho a queda foi menor, de 20%, e em julho e agosto já registramos uma boa retomada. Agora em setembro já arrecadamos o que estava previsto pela Lei Orçamentária Anual e já arrecadamos mais do que agosto do ano passado. Com nossos projetos de desenvolvimento econômico na pandemia, que seguraram a economia em um momento crítico, já começamos uma retomada significativa. Porém ainda teremos uma frustração este ano, de cerca de R$ 80 milhões em relação ao projetado na LOA por causa dos meses de abril, maio e junho. Uma perda de 10% da nossa receita própria.

Por que Niterói não dá anistia da quitação do IPTU, já que os ônus inviabilizam o pagamento da dívida?

O que fazer com quem pagou a cota única do IPTU em janeiro? Elas ficaram tão apertadas quanto as pessoas que parcelaram. Não é justo com os bons pagadores anistiar quem parcelou. Lembro que em fevereiro de 2017 aprovamos na Câmara de Vereadores um projeto de lei que dava auxílio emergencial em parcela única aos agentes de segurança porque PMs, bombeiros e agentes penitenciários estavam sem receber salários do Governo do Estado. É dever do governante pagar os salários e para isso é preciso tomar decisões responsáveis que viabilizem sua tarefa como gestor. A sociedade precisa fazer escolhas. Tivemos um enfrentamento à pandemia como nenhum município do Brasil viu, com despesas muito altas. Sanitizamos ruas, abrimos um hospital exclusivo para casos de Covid, distribuímos 80 mil kits de higiene à população, contratamos mais de 400 funcionários temporários na Saúde, implantamos programas de auxílio financeiro. Até tomamos a medida tributária de adiar o ISS dos meses de abril, maio e junho para pagamento só no ano que vem e sem juros. Se abro mão dos impostos, o reflexo fiscal disso para o município duraria uns dez anos. E não faltaram recursos: foram 50 mil famílias recebendo cartão pré-pago para comprar comida e remédio.

Quais são as áreas de serviços que demandam maior despesa da Prefeitura?

Educação sempre foi mais dispendiosa, mas este ano foi superada pelas despesas com a Covid distribuídas entre Saúde, Economia e ações assistenciais e sanitárias. Só o programa Renda Básica custou R$ 225 milhões. Na Saúde, o mais dispendioso foi a abertura do Hospital Oceânico, a contratação de pessoal, a compra de EPIs, a realização de mais de 100 mil testes. Para a Saúde no ano que vem estão previstas despesas da ordem de R$ 650 milhões e na Educação serão R$ 500 milhões.

Dos programas de auxílio emergencial, quais tiveram melhor resultado para a cidade e quais desafios foram enfrentados para sua implantação?

Os objetivos são diferentes. O primeiro que desenhamos foi para os MEI, o programa piloto para o Renda Básica. Fizemos cotações e a Alelo nos atendeu muito bem, adaptando um produto que eles já tinham para o que nós queríamos. Foram oito mil cartões iniciais; hoje são 50 mil. Mas o mais desafiador foi o Empresa Cidadã, em que queríamos injetar recursos nas empresas de forma rápida, porque sabíamos que elas não conseguiriam passar meses fechadas sem quebrar. Principalmente os pequenos negócios de família, que não fazem tanto fluxo de caixa, e iriam demitir funcionários. Depois ampliamos para aquelas empresas que não têm tantos funcionários mas precisavam de fluxo de caixa para sobreviver. A essas empresas menores, que o Banco do Brasil não tinha condições de dar suporte, pois não lhe ofereciam as garantias que queria, emprestamos recursos da Prefeitura gerenciados pela AgeRio. Somandos os dois Supera, são mais de 300 empresas, com até 10 meses de carência e 36 parcelas.

A senhora tem interagido bastante nas redes sociais ultimamente. De que forma essa interatividade contribui para o seu trabalho?

Usava eventualmente para divulgar algumas ações no Seplag, mas, quando fui para a Fazenda e percebi que se tratava do coração da cidade, resolvi buscar um diálogo mais harmônico, transparente e próximo da população. Quando arrecadamos recursos públicos, precisamos ser transparentes. Tenho clareza que são gastos com honestidade, cuidado, zelo pela legalidade, pelo melhor preço, visando economicidade. Pelas redes recebo muitas perguntas, que são dúvidas naturais. Ou respondo na hora ou junto tudo e na sexta-feira às 14h respondo na minha live. E aproveito para divulgar as questões em que me envolvo, como a reforma tributária com a Frente Nacional dos Prefeitos e a pauta da reforma administrativa da gestão pública, por exemplo. Quero quebrar o paradigma da distância. Tenho a preocupação de que o público que procura a Fazenda seja bem acolhido e ouvido. Servidor público, como o próprio nome diz, é pra servir a população. Devemos devolver esses valores à sociedade de forma eficiente, transparente e planejada, de modo que a população saiba para onde vão os recursos e se sinta parte dessa forma de governar. É um pacto de governo onde a sociedade se vê refletida na forma como as despesas são realizadas.