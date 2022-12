A crença em valores humanos

Por Raymundo Nery Stelling Júnior –

A Contemporaneidade nos tem legado uma legião de cidadãos que se encontram em grande intranquilidade frente aos inúmeros desafios que enfrentam na sobrevivência diária.

De fato, nossa Atualidade nos remete a considerar diversas variáveis que afetam o emocional e o psicológico dos cidadãos posto os desafios nos mais diversos campos da existência.

Certamente que a tensão frente a violência, os desafios no campo do Mercado de Trabalho, as dificuldades de mobilidade sobretudo urbana, a carestia de produtos essenciais para a sobrevivência como os alimentos e o alto custo das taxas (Água, Luz, Aluguel), o problema habitacional entre tantas outras variáveis levam a uma verdadeira angústia coletiva e individual.

Nessa hora devemos pensar que tipo de Sociedade desejamos e para a qual devemos colaborar considerando, evidentemente, os princípios democráticos, de fraternidade, de Justiça, de Igualdade que jamais podem ser deixados de lado para uma Sociedade que se pretenda justa em seus fundamentos.

A esta altura os Valores Humanos devem ser abraçados com constância e ardor para que todas as decisões a serem tomadas em prol do Coletivo realmente satisfaçam as reais demandas de direito pleno à Vida e assim não incorramos em erros que possam aviltar os Direitos maiores a ela associados.

Cada um de nós e todos podem colaborar na sua vida, na sua lida, na sua existência diária e assim estabelecermos um clima geral de cooperação e amizade que construa e mantenha uma Sociedade que promova a verdadeira felicidade em comum.

Professor Doutor Raymundo Nery Stelling Júnior (PhD in Science Education / USA, Master in Administration – Total Quality Management / USA) é Presidente-Chanceler do IFEC – Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência (www.ifec.org.br).