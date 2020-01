A CONFUSÃO, NA SALA NELSON PEREIRA DOS SANTOS

Neste sábado, dia 18, a sala Nelson Pereira dos Santos em São Domingos, Niterói apresentará a peça ‘A Confusão’.

Com seis personagens, a peça conta a história de uma esposa ciumenta a Dilma , que viaja e pede a sua amiga Edna, vigie o seu marido Mauro, ela aceita o pedido da amiga, o que ninguém imaginava era que a empregada Rosinha, tinha arrumado um noivo, Kaka, completamente desatento, um personagem que vive no mundo da lua, que resolve ir na casa de sua noiva e se depara com algumas cenas que o faz pensar coisas que não existem e com isso arruma uma tremenda confusão.

A Cia. Arte de Interpretar promete arrancar da platéia boas gargalhadas e acredita que o público sairá do teatro muito mais leve e sorridente, afinal é essa a proposta do espetáculo; fazer com que as pessoas esqueçam um pouco o dia-dia conturbado, em que estão cada vez mais sem paciência umas com as outras, e se divirtam.

“A CONFUSÃO” é um espetáculo adulto da companhia que se enraizou em Niterói com espetáculos infantis, obtendo sucesso em suas produções. O grupo acredita que agora chegou a vez de divertir os pais.

O peça é baseado nos textos do saudoso Ankito e quem assina a direção da montagem é o ator e diretor Guga Gallo, que comemora 37 anos de carreira.

SERVIÇO:

DATA:18/19 de Janeiro

HORÁRIO : 20 HS

INGRESSO:

R $ 20,00 INTEIRA

LOCAL: Reserva Cultural

Sala Nelson Pereira dos Santos