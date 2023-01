A alquimista por trás da mágica caracterização da Viradouro

Ninguém tem dúvida de que o desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí é o maior espetáculo popular do mundo. E, como tal, sabemos que vem sendo tratado em vários aspectos no mais dos minuciosos detalhes. Entre esses “detalhes” está a maquiagem dos componentes das alas de passistas, comissão de frente e destaques que, ano após ano, vem deixando de lado os antigos e tradicionais materiais que davam cor aos rostos e corpos, e se lançando em experiências inovadoras que constroem novos rostos e novos personagens que contam a história criada pelo carnavalesco para a evolução do enredo no palco da Sapucaí.

A demanda é por materiais que resistam a praticamente tudo: água, suor, lágrimas e que, ainda por cima, sejam visualizados à longa distância. O antigo maquiador, hoje em dia, é um verdadeiro alquimista na mistura de produtos que garantam a beleza plástica do conjunto e a durabilidade.

“Maquiagem é uma coisa bem diferente do que fazemos no Carnaval, fazemos caracterização e estudamos muito para isso”, explica Christina Gall, caracterizadora e maquiadora da Unidos do Viradouro.

Entre seus feitos mais festejados, a sereia que foi um dos maiores destaques do desfile da escola em 2020, ano do bicampeonato da vermelha e branca de Niterói. Após sucessivos mergulhos numa piscina levada para a avenida, a bela Anna Giulia Veloso saiu na dispersão tão sereia quanto estava na concentração.

“Fiz minha amiga nadar o dia inteiro numa piscina pra ter certeza de que a caracterização da sereia oficial aguentaria firme e forte o desfile inteiro”, completa Gall.

Lógico que grande parte do que a Viradouro prepara para o desfile de 2023 é segredo guardado a sete chaves, mas que tal conhecer um pouco da alquimia que construirá as personagens de “Rosa Maria Egipcíaca”, enredo da escola de Niterói para este ano? Christina Gall tem o mapa do tesouro, mas só vai revelar essas preciosidades no dia do desfile.

A Viradouro será a última escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval (madrugada de terça), dia 20 de fevereiro, fechando o espetáculo na Marquês de Sapucaí.

Fotos: Divulgação/Ronaldo Junger e Renata Xavier