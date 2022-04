A 18ª edição do Casa Design Niterói será em Santa Rosa

A 18ª edição do Casa Design Niterói vai acontecer em um casarão na Rua Santa Rosa, em Santa Rosa, que já está sendo preparado para receber o maior evento de decoração da cidade que contará com o que tem de melhor na arquitetura e decoração. A mostra deve acontecer na segunda quinzena de maio e até agosto, e após o evento o imóvel será demolido, e no local será construído um grande empreendimento de luxo.

De acordo com o grupo a Casa Design é um evento de arquitetura, decoração, design, paisagismo e artes plásticas, que reúne projetos de profissionais renomados nestas áreas. São mais de 37 expositores divididos entre os 40 espaços. Soluções criativas para otimização de espaços pequenos também aparecem como tendência, assim como a integração dos espaços. Serão apresentadas novas tendências de sustentabilidade e tecnologia.

A mostra desse ano conta com um time de profissionais assinando projetos da Casa 2022; como por exemplo: Marcos e Cláudia Ramalho, Eduardo Sardella, Manuela Guida, Cris Gomes, Natalia Antoine, Shayanne Secaf, Amanda Damasco, Letícia Garcia, Catharina Quadros e José Marinho.

Além dos ambientes e novidades desse ano, o local vai ter três apartamentos do Grupo União Realizações e Mônaco, onde reproduz um apartamento do prédio do Lazuli (Boa Viagem), um que será lançado em Itacoatiara e um modelo que será construído no próprio terreno em Santa Rosa após o término da 18ª edição.

“Temos grandes expectativas para 2022, percebemos que com a pandemia nunca foi tão importante ter uma casa, um conforto, uma qualidade de vida e bem estar dentro de sua casa. Esse ano em Niterói estamos com uma proposta inovadora, a junção de ambientes de casa com ambientes de apartamentos que estão no mercado para ser lançados. Será imperdível!”, contou Eliane Figueiredo, organizadora do evento.