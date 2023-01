94,70% dos sites suspeitos possuem HTTPS

Levantamento realizado pela plataforma Site Confiável é alerta para consumidores

Um levantamento realizado pela plataforma Site Confiável mostra que 94,70% dos sites considerados suspeitos pela plataforma em 2022 possuem o HTTPS. O curioso disso é que a sigla significa o contrário, que seria um protocolo de transferência de hipertexto seguro, ou seja, ele garante por exemplo a segurança, sem interceptação de possíveis invasores, a transferência de um dado (via texto) de um ponto até outro ponto. Pode ser inclusive, os números de seu cartão de crédito preenchidos em um site de uma loja on-line durante uma compra, protegendo essa informação até que chegue ao sistema que irá processar o pagamento na loja.

A pesquisa revela que isso não deve ser mais um parâmetro para que as pessoas avaliem se um site é confiável ou não porque monitorou entre os dias 01/01/2022 a 26/12/2022, 2.587.721 URL’s suspeitas e desse total 2.450.626 possuíam HTTPS.

Durante muito tempo se ensinou que sites que começam com HTTPS ou que possuem aquele cadeado na barra de endereço do navegador, seriam sites seguros e confiáveis, o que fez parecer que a presença desse protocolo garantisse reputação, confiabilidade e até segurança total.

Para Alessandro Fontes do Site Confiável, há alguns anos bastava um bom antivírus atualizado para que as pessoas não caíssem em fraudes digitais, mas hoje os golpes virtuais vão muito além dos malwares e vírus.

“Um simples link recebido pelo WhatsApp, com uma proposta tentadora de dinheiro fácil ou até uma loja falsa encontrada em buscadores ou redes sociais pode levar essas pessoas a prejuízos. Então acreditamos muito no poder de educação do consumidor, quanto mais as pessoas entenderem como tudo realmente funciona através de uma linguagem simples, menos prejuízos elas terão.

É importante sim que um site possua essa proteção, mas diferente da crença popular, o HTTPS não garante que um site seja confiável. Então é fundamental que antes de acessar, se cadastrar ou comprar em qualquer site, que o usuário faça uma análise completa, buscando informações complementares como: reputação, tempo de existência, segurança e popularidade.”, afirmou o especialista