Estácio Niterói oferece diversos serviços gratuitos à população neste sábado (7)

Neste sábado (7) a unidade Niterói da Universidade Estácio de Sá vai oferecer diversos serviços sociais gratuitos aos niteroienses e também para quem mora nas cidades vizinhas. O que terá no local serão recolhimento de medicamentos, atendimento jurídico, avaliação nutricional e física, triagem para atendimento na Clínica de Fisioterapia e Serviço de Psicologia Aplicada, arrecadação de alimentos (apoio ao Centro Bom Samaritano para a Terceira Idade), orientações sobre Finanças Pessoais, como montar um plano de negócios e como se preparar para o Mercado de Trabalho.

No mesmo dia também acontece a prova do primeiro vestibular social da instituição. Ele será feito de forma presencial ou on-line, das 9 às 13 horas. Os estudantes interessados em fazer a prova presencialmente deverão comparecer à Estácio Niterói, que na Rua da Conceição, 131 – no Centro de Niterói. Mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone (21) 98698-5026 ou ( http://bit.ly/vestibularsocialniteroi ) ou wallace.delgado@estacio.br .

“O primeiro vestibular social da Estácio de Niterói tem como objetivo acolher estes novos estudantes, seus familiares e até mesmo os moradores da região, seguindo nossa missão que é Educar para Transformar”, comentou o gestor da unidade da Estácio Niterói, Luiz Felipe Clavery.