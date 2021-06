EUA anuncia doação de mais de 25 milhões de doses da vacina contra Covid

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou nesta quarta (3) que o país vai doar quase 19 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 para o consórcio global de vacinas Covax Facility. Além dessa quantidade, mais 6 milhões serão doadas aos lugares que o chefe do Executivo norte-americano definiu como “parceiros”.

A proposta de Biden é de que estas doses sejam compartilhadas entre países do sul e do sudeste asiático (7 milhões); América Latina e Caribe (6 milhões), da África (5 milhões) e da América Latina e Caribe (6 milhões). Entre os países latino-americanos, o Brasil é citado entre os mais de 14 países que integram a região que receberão ambas as doses do imunizante.

Já as mais de 6 milhões de unidades de imunizante serão fornecidas diretamente aos países com alto número de casos da doença e, nas palavras de Biden, “parceiros e vizinhos, incluindo Canadá, México, Índia e Coreia do Sul.”

As 25 milhões de doses da vacina fazem parte dos 80 milhões de imunizantes que, no mês passado, o presidente norte-americano anunciou que compartilharia com outros países até o fim de junho.

Divisão das doses

Dessa forma, a divisão das doses para os países ficaria da seguinte forma.

Cerca de 6 milhões para os seguintes países das américas do Sul e Central: Brasil, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Peru, Equador, Paraguai, Bolívia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haiti. República Dominicana e outros países da Comunidade do Caribe;

Aproximadamente 7 milhões para os seguintes países asiáticos: Índia, Nepal, Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka, Afeganistão, Maldivas, Malásia, Filipinas, Vietnã, Indonésia, Tailândia, Laos, Papua Nova Guiné, Taiwan e Ilhas do Pacífico;

Cerca de 5 milhões para países do continente africano que serão selecionados em coordenação com a União Africana.