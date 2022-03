777 Partners estabelece em contrato com o Vasco conquista de Mundial

Uma das soluções para a enorme dívida do Vasco, seja financeira, seja esportiva com a torcida, a compra da SAF trouxe de volta a esperança de dias melhores. No entanto, se for concretizada a venda do futebol do clube, os investimentos precisarão dar resultados. De acordo com o vice presidente Geral do clube, Carlos Osório revelou que o título do Mundial de Clubes é uma das metas estabelecias pela 777 Partners.

“No contrato com a 777 Partners há estabelecido que o Vasco deve disputar (para ganhar) todos os títulos, incluindo o Mundial de Clubes da FIFA”, disse em entrevista para a rádio CBN.

O dirigente ainda explicou quais serão os próximos ritos para a aprovação da SAF no clube. Depois de ter sido incluída no estatuto cruzmaltino na última quinta-feira (24), a mudança deve passar por uma votação em Assembleia Geral, com a presença dos sócios estatutários. Segundo Osório, isso deve ocorrer no próximo mês.

“A AGE para o sócio ratificar a decisão da última quinta (alteração do estatuto) deve acontecer em mais ou menos 30 dias. Imaginamos que entre o final de abril e início de maio a 777 Partners termine as diligências e assinem o contrato vinculante”, falou.

Reforços com ajuda da 777 Partners

Recentemente, após a eliminação no Estadual para o Flamengo, os representantes da empresa norte-americana disponibilizaram a equipe de scout do Genoa, clube italiano gerenciado pela 777, para ajudar na busca por reforços. Logo depois, novos jogadores devem chegar em São Januário. O primeiro deles foi Lucas Oliveira, atacante do Bangu que se destacou na competição, e assinou até 2024.

Além dele Erick, do Ypiranga-RS, também acertou para reforçar o ataque. Outro nome ofensivo é Carlos da Pena, uruguaio que foi destaque do Dynamo de Kiev, da Ucrânia, e está sem atuar por causa do conflito no país.

Foto: O Sócio-fundador Josh Wander esteve em São Januário com Osório (direita), e Roberto Dinamite (esquerda)