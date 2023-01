76% dos empreendedores fluminenses utilizam o Pix para vendas

Levantamento do Sebrae Rio mostra que hoje no Estado do Rio de Janeiro, 76% das empresas utilizam a ferramenta PIX como meio de pagamento. Apenas 24% ainda não utilizam o Pix para receber pagamentos.



Recentemente, o Banco Central adotou novas medidas como a extinção do limite individual por transação, a personalização do horário noturno e o aumento dos valores das modalidades Pix Saque e Pix Troco. Para os pequenos negócios, essas mudanças podem ser positivas, aumentando sua eficiência e reduzindo custos financeiros.



“As novas regras permitem um pouco mais de liberdade para quem utiliza o Pix, já que agora os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação. Agora, esse limite é determinado por um período de tempo, facilitando as compras de valores maiores”, destaca Matheus Rodrigues, analista do Sebrae Rio.



Dos pequenos negócios que apostaram nas vendas pelo PIX, 27% alegaram que as vendas on-line representaram até 25% de todo o faturamento da empresa. Já 43% disseram que esse modelo já compõe de 25% até 50% do rendimento. Catorze por cento explicaram que as vendas por meios digitais constituem de 51% até 75% da receita. Dezesseis por cento afirmaram que representam mais de 75% da sua arrecadação



“O aumento dos limites do PIX Saque e PIX Troco, que passam de R$ 500 para R$ 3 mil e durante a noite de R$ 100 para R$ 1 mil, pode auxiliar a atrair mais clientes para os pequenos negócios que utilizam dessa ferramenta como mais um diferencial competitivo diante dos seus concorrentes”, complementa Matheus.