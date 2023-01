75% dos empreendedores do RJ não recorreram a empréstimos

Em recente pesquisa realizada pelo Sebrae, 75% dos empreendedores fluminenses não recorreram a empréstimos nos últimos meses. Apenas 25% solicitaram e desses, metade tiveram o pedido negado, sendo que a outra metade conseguiu ou o banco ainda está analisando o pedido.



No levantamento, 87% das empresas conhecem bancos digitais e 63% dos pequenos negócios possuem contas nesses bancos, seja em seu nome ou da empresa. Esse percentual é o maior da Região Sudeste e na média brasileira. Em relação à solicitação de empréstimos pela internet, 18% não confiam em plataformas on-line, 14% preferem o banco físico, 6% não concordam com as taxas de juros, 11% não sabia que existia essa possibilidade, 9% não sabe como fazer e 34% não precisou de empréstimos.



“Essa pesquisa reflete que os pequenos negócios estão conseguindo manter suas empresas sem ajuda de instituições financeiras. Muitas empresas estão se financiando com o apoio de negociação com fornecedores ou parentes e amigos. Mas quem precisa continua tendo dificuldades. Por isso, o importante é que as instituições financeiras disponibilizem condições mais atrativas de financiamento, visando fomentar a economia e alavancar os negócios de maneira mais justa e inclusiva. É preciso promover o desenvolvimento econômico, desde que tenha um processo de inclusão financeira justa”, reforça Maria Claudia Vianna, analista de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Rio.



Tipos de financiamento utilizados pelos pequenos negócios

Cartão de crédito – 39%

Pagamento a prazo – 12%

Dinheiro de amigos/parentes – 11%

Cheque especial – 9%

Empréstimos em bancos privados – 5%

Pagamento com cheque pré-datado – 4%

Desconto de duplicata e outros títulos – 2%

Empréstimo em cooperativas de crédito – 3%

Empréstimos em bancos oficiais – 3%

Empréstimo em microcrédito – 2%

Empréstimo com agiotas – 2%

Contrato de leasing / financeiras – 1%

Recursos de factoring – 0%