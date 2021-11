72% da população de Niterói aprovam gestão de Axel Grael

Pesquisa realizada pelo Instituto Gerp ouviu 800 moradores de Niterói entre os dias 26 de outubro e 5 de novembro

O Instituto de pesquisas estratégicas Gerp iniciou uma série de levantamentos em diferentes cidades do Rio de Janeiro para avaliar o grau de satisfação dos eleitores com os atuais gestores municipais. Niterói foi a primeira cidade em que a pesquisa foi realizada. Os dados sobre os índices de aprovação da atual gestão da Prefeitura de Niterói, assim como do Governo do Estado, foram divulgados nessa sexta-feira (12).

O Instituto Gerp perguntou aos moradores de Niterói se eles aprovavam o trabalho realizado pela Prefeitura de Niterói. De acordo com os dados divulgados pelo instituto, 72% dos entrevistados afirmam aprovar a atual gestão, enquanto 23% desaprovam. Outros 5% não souberam ou não quiseram responder.

O Gerp também solicitou aos entrevistados que classificassem a atuação do prefeito Axel Grael. Segundo os dados apresentados, 52% definiram como ótimo ou bom; 29% como regular e 16% como ruim ou péssimo. Outros 3% não souberam ou não quiseram responder.

Avaliação do Governo do Estado

O desempenho do Governo Estadual também foi avaliada entre os niteroienses. A pesquisa revelou que 62% dos entrevistados desaprovam o atual governo, enquanto apenas 27% aprovam. Outros 11% não souberam ou não quiseram responder.

A avaliação da gestão de Cláudio Castro no comando do Governdo do Estado também foi avaliada pelos niteroienses: 13% definiram como ótimo ou bom, 38% como regular e 34% como ruim ou péssimo. Outros 15% não souberam ou não quiseram responder.

O Instituto Gerp realizou 800 entrevistas no período de 26 de outubro a 5 de novembro. Segundo o instituto, a margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais.

Nas redes sociais, o prefeito de Niterói, Axel Grael, comemorou o bom resultado da pesquisa. “Fico muito honrado com o reconhecimento da população de Niterói. Este é o resultado de muito trabalho, com planejamento e respeito ao dinheiro público. Desde 2013, quando Rodrigo Neves assumiu a prefeitura de Niterói, temos um projeto de cidade. Sabemos onde queremos chegar”, afirma o prefeito.