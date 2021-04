Concurso do Ipasg tem inscrição reaberta

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo (Ipasg), divulgou um novo cronograma do concurso público, destinado ao preenchimento de 11 vagas mais formação de cadastro reserva, para profissionais de níveis médio e superior.

Os cargos disponíveis para esse concurso são: Atuário (1), Gestor Previdenciário (4), Psicólogo (1) e Técnico Previdenciário (5). Dentro do total de funções, há vagas exclusivas para pessoas que se enquadram nos requisitos estabelecidos pelo edital.

A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais com remuneração a ser recebida pelo candidato contratado no valor de R$ 1.167,31 ou R$ 1.996,49 conforme o cargo escolhido.

As inscrições foram reabertas e o novo período segue até 23h59 do dia 6 de maio, no site do Instituto Consulplan. O valor da taxa de inscrição a ser paga pelo candidato é de R$ 52,50 e R$ 57,80.

PROVA

A realização da prova objetiva foi novamente adiada e agora está prevista para o dia 26 de junho de 2021. A prova objetiva de múltipla escolha é de caráter eliminatório e classificatório.

O concurso IPASG será composto apenas por prova objetiva, etapa de caráter eliminatório e classificatório.

Agora, a previsão é de que elas aconteçam no dia 26 de junho de 2021.

A prova objetiva valerá 75 pontos e será composta por 45 questões, envolvendo as seguintes disciplinas:

Para Gestor Previdenciário: Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico e Conhecimentos Gerais) e Conhecimentos Específicos (Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo e Noções de Direito Previdenciário);

Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico e Conhecimentos Gerais) e Conhecimentos Específicos (Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo e Noções de Direito Previdenciário); Para Atuário e Psicólogo: Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico e Conhecimentos Gerais) e Conhecimentos Específicos (Noções de Direito, Legislação e Conhecimentos do Cargo);

Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico e Conhecimentos Gerais) e Conhecimentos Específicos (Noções de Direito, Legislação e Conhecimentos do Cargo); Para Técnico Previdenciário: Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico e Conhecimentos Gerais) e Conhecimentos Específicos (Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo e Noções de Direito Previdenciário).

Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico e Conhecimentos Gerais) e Conhecimentos Específicos (Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo e Noções de Direito Previdenciário). As questões de Conhecimentos Básicos valerão 1 ponto cada, enquanto que as questões de Conhecimentos Específicos valerão 2 pontos cada.

Serão aprovados neste concurso público, os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50% de aproveitamento dos pontos da prova.

O tempo total de prova é de 4h00. Será permitido ao candidato se retirar do local de provas somente após 90 minutos do início da prova. Para levar o caderno de questões, será necessário permanecer até os últimos 30 minutos de prova.

Critérios de desempate

Caso ocorra empate na pontuação obtida por candidatos, a preferência será dada ao candidato de maior idade, entre os candidatos com 60 anos ou mais, conforme o disposto no Estatuto do Idoso.

Persistindo o empate, a ordem de preferência obedecerá aos seguintes critérios, nesta ordem:

Candidato com maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos; Candidato com maior pontuação na prova de Conhecimentos do cargo; Candidato com maior pontuação na prova de Noções de Direito Previdenciário; Candidato com maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; Candidato de maior idade, considerando o dia, mês e ano.

VALIDADE DE CONCURSO

O concurso IPASG de São Gonçalo será válido por dois anos, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

EDITAL

Demais informações sobre este concurso público poderão ser obtidas em seu edital, publicado no site do Instituto Consuplan.