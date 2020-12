Band e Globo têm preparadas novas homenagens para Hebe Camargo

A Band está finalizando um especial jornalístico para exibição no próximo dia 31, às 22h, usando trechos de antigos programas de Hebe Camargo (1929-2012), apresentados entre 1979 e 1985, e guardados em seu arquivo.

Um material histórico, ainda como homenagem aos 70 anos da televisão brasileira e que reúne participações de Clodovil, Fausto Silva, Mazzaropi, Dercy Gonçalves e Chico Xavier, entre outros.

Apresentação de Ronnie Von, pela sua boa relação com todos.

A Globo, por sua vez, junto com o filme e a minissérie já exibidos, também gravou um documentário sobre a vida e carreira da Hebe, baseado em depoimentos de pessoas que tiveram maior proximidade com ela. Por exemplo, Carlos Alberto de Nóbrega, Jô Soares, Glorinha Goldfarb e Roberto Carlos.

Não há ainda informação de quando será levado ao ar. E até mesmo se será.

(crédito Chico Audi)

TV Tudo

Orelha em pé

Por enquanto, nenhuma medida prática foi tomada na Globo sobre volta, em breve, do “Vídeo Show”.

Sabe-se que, até agora, é apenas uma das possibilidades em estudo.

Planejamento

A direção da Record trabalha com a possibilidade de repetir, em 2021, o mesmo calendário de realities shows deste ano.

A novidade será “A Ilha”, também de confinamento e reunindo pessoas conhecidas como participantes.

Data mantida

Ainda com relação à Record e os tantos cuidados exigidos nas gravações, a estreia de “Gênesis” está confirmada para o dia 19 de janeiro.

Não tem como ser diferente.

Espiando

A peça “Baixa Terapia” ainda terá uma longa jornada nos palcos, segundo Antonio Fagundes. Mas isso não o impede de avaliar textos para futuras montagens.

Fagundes que deve voltar às novelas no remake de “Pantanal”, em 2021.

A propósito

Depois de rodar praticamente toda a região, uma equipe de produção da Globo já apresentou ao diretor Rogério Gomes um mapa com todos os locais possíveis para as externas de “Pantanal”.

As gravações começam em abril e o autor Bruno Luperi já está bem avançado na adaptação do texto de Benedito Ruy Barbosa.

Cautela

A direção da Band trabalha com vários projetos para o ano que vem. O planejamento está feito.

Porém, as decisões definitivas só serão tomadas no momento oportuno. Por aí se entenda quando chegar uma vacina e vier a existir total segurança.

Na boa

Dani Calabresa postou nas redes sociais que toparia participar de “A Fazenda”.

Mas desde que tivesse Xuxa, Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Anitta como companheiras de confinamento. Quem não.

(Divulgação Globo)

Dani Calabresa

Cuidados

Claudete Troiano, no programa “Vou te Contar” da Rede TV!, segunda-feira, dará início à semana de Natal, com uma externa do Mercado Municipal de São Paulo.

A gravação foi acompanhada de um rigoroso protocolo de saúde, envolvendo apresentadora, equipe e todos os participantes.

(Divulgação Rede TV!)

Bate – Rebate

· O canal TNT exibe neste sábado, a partir das 12h45, uma maratona do “2000 e Vishhh”, a retrospectiva de Leandro Hassum…

· … Os quatro episódios de 30 minutos, cada, serão exibidos em sequência.

· Depois de “Falas Negras”, especial já exibido, a Globo solicitou os registros das marcas “Falas do Feminino”, “Falas da Terra” e “Falas de Orgulho”.

· Phelipe Siani voltou a frequentar a CNN Brasil na quinta-feira…

· … No final de novembro, ele foi afastado depois de ter testado positivo para Covid-19.

· A Discovery vai produzir uma versão de “Largados e Pelados”, sua série de maior sucesso, com a participação de brasileiros…

· … A versão americana está no ar desde 2013.

· Na segunda-feira, 15h, o Viva inicia a exibição de “A Viagem”, de Ivany Ribeiro…

· … A novela tem Christiane Torloni, Antonio Fagundes e Guilherme Fontes nos principais papéis.

C´est fini

Em meio a um impasse para renovação de seu contrato com a Rede TV!, Luciana Gimenez já teria declarado aos mais próximos estar aberta a propostas.

Sabe-se que fazer um programa no rádio também está entre essas possibilidades.