Candidato preso em São Gonçalo

Um candidato a vereador identificado como Flávio Cristian Rodrigues, conhecido como Flávio da Banca (PT), foi detido na manhã deste domingo (15) supostamente fazendo boca de urna no bairro Santa Catarina, no mesmo município.

Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), o político foi levado para a 72° Delegacia Policial (DP) do Mutua, além dele outras 25 pessoas foram flagradas cometendo boca de urna no mesmo local, elas também foram conduzidas à delegacia.

O advogado do candidato Flávio da Banca estava na delegacia, mas não quis se pronunciar.

De acordo com a Polícia Civil, todos acionaram termo e foram liberadas.Mas serão chamados à delegacia novamente nos próximos dias.