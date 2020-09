Preso pela PF com arquivos de violência sexual infantil

Dois integrantes de uma quadrilha que aplicava golpes por todo país foram presos ontem (9) por policiais da 78ª DP (Fonseca). Graças a ação rápida dos agentes, uma senhora no bairro do Barreto, em Niterói, teve o seu cartão do banco recuperado a tempo. A ação dos policias civis foi possível graças a uma denúncia feita pela vítima. A dupla responde por furto qualificado e associação criminosa.

Mário Cunha Baptista dos Santos Júnior se passando por um mototaxista havia dito a mulher que seu cartão tinha sido usado para compras sem o seu conhecimento. A vítima apesar de chegar a entregar o seu cartão para o criminoso, desconfiou da atitude e avisou a polícia. Quando os policiais da delegacia chegaram no condomínio informado encontraram Mário já com o cartão cortado o cartão e indo embora.

Após levantamento de informações outro integrante da quadrilha foi descoberto: Robson Luiz de Miranda Júnior. O comparsa receberia o cartão e informado da senha, faria compras. Robson foi encontrado no bairro da Lapa, no Rio. Ele confessou fazer parte do grupo criminoso e indicou aos agentes o hotel onde estava hospedado. No local foram encontradas 32 máquinas de cartão de crédito ou débito onde os saldos dos cartões das vítimas eram usados.

De acordo com a Polícia Civil, informações preliminares apontam para a maioria dos integrantes da quadrilha atuarem na capital mineira Belo Horizonte. O grupo chega a definir dias de “trabalho” e descanso, quando não aplicam os golpes. Robson informou aos agentes ficar 15 à serviço da quadrilha e em seguida quatro dias sem cometer os crimes.